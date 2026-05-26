Цены на топливо 26 мая: на каких заправках подешевел бензин, дизель и газ

26 мая 2026 года цены на бензин в Украине снова изменились. Рынок топлива сейчас очень динамичен. Рассказываем дальше о том, сколько стоит сегодня бензин, дизельное топливо и газ.

Данными поделился Главком.

Цены на бензин 26 мая 2026

Самый дорогой бензин и дизель на заправках «Окко», «WOG» и «Socar». Заправиться дешевле всего можно на «Укрнафте» и «БРСМ-нафте».

Крупнейшие заправочные сети обновили цены на топливо 26 мая. Средняя стоимость бензина А-95 снизилась до 76,70 грн/литр.

Дизель в среднем стоит по 87,35 грн/литр.

Часть операторов оставила цены без изменений со вчерашнего дня, однако в некоторых сетях бензин А95 и А95+ подешевел на 1 гривну. Также немного снизилась стоимость газа.

«UPG»: A95 — 76,40 грн/л; A95+ — 78,40 грн/л; ДТ — 85,49 грн/л; ДТ+ — 87,90 грн/л; A100 — 84,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

«OKKO»: A95 — 79,90 грн/л; A95+ — 82,90 грн/л; ДТ — 89,90 грн/л; ДТ+ — 92,90 грн/л; A100 — 89,90 грн/л; Газ — 47,90 грн/л.

«WOG»: A95 — 79,90 грн/л; A95+ — 82,90 грн/л; ДТ — 89,90 грн/л; ДТ+ — 92,90 грн/л; A100 — 89,90 грн/л; Газ — 47,90 грн/л.

«KLO»: A95 — 72,90 грн/л; A95+ — 80,70 грн/л; ДТ — 86,40 грн/л; ДТ+ — 88,90 грн/л; A100 — 84,50 грн/л; A92 — 69,90 грн/л; Газ — 46,50 грн/л.

«SOCAR»: A95 — 79,90 грн/л; A95+ — 83,90 грн/л; ДТ — 89,90 грн/л; ДТ+ — 92,90 грн/л; A100 — 89,90 грн/л; Газ — 48,90 грн/л.

«УКРНАФТА»: A95 — 74,90 грн/л; A95+ — 76,90 грн/л; ДТ — 86,90 грн/л; ДТ+ — 88,90 грн/л; A92 — 69,90 грн/л; Газ — 45,90 грн/л.

«БРСМ-Нафта»: A95 — 72,99 грн/л; ДТ — 82,99 грн/л; Газ — 45,49 грн/л.

Могут ли цены на топливо возрасти еще больше

Напомним, в ближайшее время стоимость горючего на украинских АЗС может возрасти из-за мирового подорожания нефтепродуктов и падения доходности розничных сетей. Об этом сообщил директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, повышение цен отвечает рыночным реалиям и рекомендациям АМКУ, однако сдерживающим фактором для рынка является сеть «Укрнафта», которая по правительственному поручению торгует без прибыли.

Аналитик отметил, что в апреле мировые котировки бензина выросли на 137 долларов за тонну (4,5 грн/л), в то время как украинские розничные цены остались неизменными. В результате маржинальность бизнеса критически сократилась: разница между оптом и розницей для бензина упала с прошлогодних 9 грн/л до 2 грн/л, а для дизеля — с 8,40 грн/л до 5 грн/л.

Также существенно снизился спред между таможенной стоимостью и ценами на стелах, который теперь едва покрывает расходы на сбыт и транспортировку.

Несмотря на финансовые трудности операционного рынка и ожидаемое удорожание, ситуация с обеспечением нефтепродуктами в Украине остается стабильной и контролируемой. Горючего всех марок в стране пока предостаточно.

