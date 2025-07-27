Цены на топливо 27 июля: сколько стоят бензин, газ и дизель

Горючее / © pixabay.com

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На конец июля стоимость горючего на украинских заправках претерпела незначительные изменения. Энергетические эксперты обнародовали обновленные средние цены на бензин, дизель и газ. Ситуация на рынке остается стабильной, хотя в отдельных сетях зафиксированы колебания.

Об этом пишет «Мета».

По данным мониторинга по состоянию на 27 июля:

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Бензин A-95+ : средняя цена — 63,98 грн/л, на АЗС «Параллель» — 54,49 грн/л

Бензин A-95 : средняя цена — 60,68 грн/л, в сети WOG — 58,99 грн/л

Бензин A-92 : средняя — 58,49 грн/л, SOCAR — 57,99 грн/л

Дизельное топливо (ДТ) : среднее — 57,28 грн/л, Shell — 58,95 грн/л

Газ: средняя стоимость — 34,78 грн/л, Укрнефть — 55,99 грн/л

Как видно из таблицы, цены на бензин марки A-95 и A-92 остаются самыми стабильными, в то время как газ демонстрирует наибольший диапазон расценок. Дизельное горючее немного подорожало в ряде сетей, но средний уровень остается в пределах 57 гривен за литр.

Чтобы сэкономить можно мониторить цены в различных сетях, обращать внимание на акционные предложения и бонусные программы. Особенно это актуально в крупных городах, где конкуренция среди АЗС позволяет найти топливо по более низкой цене.

Напомним, в конце июня в Украине подорожали бензин и дизель. Причиной роста стали два фактора, влияние которых уже завершилось. Во-первых, краткосрочное повышение цен на нефть, вызванное эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Впрочем, как отмечают в Национальном банке, ситуация стабилизировалась достаточно быстро. Во-вторых, подорожание вызвало рост курса евро, ведь акцизы на топливо в Украине рассчитываются именно в этой валюте — это напрямую повлияло на конечную стоимость бензина и дизельного топлива.

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