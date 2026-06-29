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Цены на топливо 29 июня: где бензин, дизель и газ стоят дешевле всего
Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо сохраняются у ОККО, WOG и SOCAR, тогда как самые низкие цены — у «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
По состоянию на 29 июня крупнейшие сети автозаправочных станций обновили цены на топливо. Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо сохраняют ОККО, WOG и SOCAR, тогда как самые доступные цены предлагают «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Об этом сообщает «Главком».
Средняя цена бензина А-95 в Украине составляет около 75,20 грн за литр, а дизельного топлива — 77,10 грн за литр.
Актуальные цены на топливо в Украине 29 июня 2026 года
UPG
А95 — 73,90 грн
А95+ — 75,90 грн
ДП — 75,40 грн
ДП+ — 77,40 грн
А100 — 84,90 грн
А92 — нет
Газ — 39,40 грн
OKKO
А95 — 78,90 грн
А95+ — 81,90 грн
ДП — 79,90 грн
ДП+ — 82,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 — нет
Газ — 41,90 грн
WOG
А95 — 78,90 грн
А95+ — 81,90 грн
ДП — 79,90 грн
ДП+ — 82,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 — нет
Газ — 41,90 грн
KLO
А95 — 70,90 грн
А95+ — 75,40 грн
ДП — 74,20 грн
ДП+ — 77,20 грн
А100 — 82,50 грн
А92 — нет
Газ — 38,90 грн
SOCAR
А95 — 78,90 грн
А95+ — 82,90 грн
ДП — 80,90 грн
ДП+ — 83,90 грн
А100 — 88,90 грн
А92 — нет
Газ — 41,90 грн
UKRNAFTA
А95 — 73,90 грн
А95+ — 73,90 грн
ДП — 75,40 грн
ДП+ — 75,40 грн
А100 — нет
А92 — 68,90 грн
Газ — 39,40 грн
БРСМ
А95 — 70,99 грн
А95+ — нет
ДП — 73,99 грн
ДП+ — нет
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 39,49 грн
Напомним, с 1 июля в Украине сети автозаправочных станций переходят на продажу бензина стандарта Е10. Это топливо содержит до 10% биоэтанола и уже давно является стандартом во многих странах Европейского Союза. По словам директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, внедрение бензина Е10 является логичным шагом на пути гармонизации украинских стандартов с европейскими.