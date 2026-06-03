Цены на топливо 3 июня в Украине: где дешевле всего залить А-95 и дизель

Цены на топливо 3 июня / © Associated Press

Реклама

3 июня цены на топливо в Украине продолжают колебаться. Кое-где разница в цене достигает 5–7 гривен на каждом литре топлива на разных АЗС. За сколько можно заправиться сегодня и где топливо — самое дешевое?

Актуальными ценами на топливо поделились РБК-Украина.

Цены на топливо 3 июня: где выгоднее всего заправляться

В первые дни лета ситуация на украинских АЗС остается динамичной. Поскольку цены существенно отличаются, водителям следует заранее смотреть ценники и выбирать оптимальный вариант за умеренные деньги.

Реклама

Стоимость популярного А-95 колеблется в пределах 74,90–79,90 грн. А дизельное топливо можно заправить в диапазоне 85,90–88,99 грн/л.

Цена на газ также варьируется на АЗС. Дешевле всего газ можно купить по 45,90 грн. Средняя стоимость газа на заправках — 47,90 грн, а самая дорогая — 47,99 грн.

Цены на украинских заправках держатся рекордные три дня без изменений. Однако разница цен на топливо на разных АЗС все еще остается существенной.

«OKKO» : Pulls 100 — 89,90 грн; Pulls 95 — 82,90 грн; А-95 Евро — 79,90 грн; ДТ Pulls — 91,90 грн; ДТ Евро — 88,90 грн; Газ — 47,90 грн.

«WOG» : 100 — 89,90 грн; 95 (Mustang) — 82,90 грн; 95 Евро — 79,90 грн; ДТ Mustang — 91,90 грн; ДТ Евро-5 — 88,90 грн; Газ — 47,90 грн.

«SOCAR» : NANO 100 — 89,99 грн; NANO 95 — 83,99 грн; А-95 — 79,99 грн; ДТ NANO Extro — 91,99 грн; ДТ NANO — 88,99 грн; Газ — 47,99 грн.

«Укрнафта»: А-98 (Energy) — 82,90 грн; А-95 (Energy) — 76,90 грн; А-95 — 74,90 грн; А-92 — 69,90 грн; ДТ (Energy) — 87,90 грн; ДТ — 85,90 грн; Газ — 45,90 грн.

Как экономить топливо: оптимальная скорость движения

Напомним, что на фоне высоких цен на топливо Генеральный директорат транспорта Испании назвал оптимальную скорость для экономии. «Золотым числом» является диапазон 90-100 км/ч, где двигатель работает с высокой термодинамической эффективностью.

Реклама

Превышение этого предела из-за аэродинамического сопротивления существенно увеличивает расходы: езда на 110 км/ч повышает потребление на 9%, а на 120 км/ч уже на 30% по сравнению с 90 км/ч.

В то же время специалисты отмечают, что движение со скоростью 90 км/ч на автомагистралях, хоть и разрешено, но не рекомендуется из-за риска безопасности в потоке.

Для дополнительной экономии в DGT советуют обращать внимание на работу трансмиссии и поддерживать работу большинства современных двигателей в диапазоне 1500–3000 оборотов в минуту. В частности, водителям рекомендуют как можно раньше переходить на более высокие передачи.

Также для дальних поездок советуют использовать круиз-контроль, который помогает поддерживать стабильную скорость.

Реклама

Новости партнеров