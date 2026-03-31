Цены на топливо 31 марта: какая стоимость дизеля и бензина на АЗС

Цены на бензин в Украине. / © Associated Press

Утром 31 марта на украинских АЗС стоимость бензина почти не изменилась. Впрочем, дизель прибавил в цене в одной из сетей.

Средняя стоимость бензина А-95 на автозаправках не изменилась и составляет около 72,43 грн/литр. Дороже всего топливо этой марки обойдется на ОККО, WOG и Socar — 74,99 грн. Самый маленький ценник на «Укрнафте» и на «БРСМ-Нефти» — 68,99 грн.

На сегодняшнее утро в среднем дизельное топливо стоит 85,76 грн. За сутки на АЗС «БРСМ-Нефть» стоимость выросла на 1 грн — до 82,99 грн. В целом в большинстве сетей за литр ГП придется заплатить 87,99 грн.

Цены на 31 марта 2026-го. Фото: Главком.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев считает, что в Украине цены на горючее еще возрастут. По его прогнозу, по всей вероятности, в течение этой недели на АЗС дизель в среднем будет стоить 95-96 грн, а бензин А-95 — 92-94 грн. Впрочем, акцентирует специалист, это будет ситуативно.

Отметим, что на днях на некоторых АЗС стоимость дизтоплива пересекла новую психологическую отметку – 90 гривен за литр. Такие ценники можно увидеть на премиальный дизель.

Несмотря на мировой кризис и дефицит на мировом рынке из-за войны на Ближнем Востоке, не стоит ждать дефицит дизеля в Украине. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский отмечает, что «практически 100% потребностей страны в дизтопливе» на апрель уже законтрактовано.

