Цены на топливо 31 марта: какая стоимость дизеля и бензина на АЗС

Сегодня утром на украинских АЗС зафиксированы точечные изменения цены на дизтопливо.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Цены на бензин в Украине. / © Associated Press

Утром 31 марта на украинских АЗС стоимость бензина почти не изменилась. Впрочем, дизель прибавил в цене в одной из сетей.

Об этом сообщает «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 на автозаправках не изменилась и составляет около 72,43 грн/литр. Дороже всего топливо этой марки обойдется на ОККО, WOG и Socar — 74,99 грн. Самый маленький ценник на «Укрнафте» и на «БРСМ-Нефти» — 68,99 грн.

На сегодняшнее утро в среднем дизельное топливо стоит 85,76 грн. За сутки на АЗС «БРСМ-Нефть» стоимость выросла на 1 грн — до 82,99 грн. В целом в большинстве сетей за литр ГП придется заплатить 87,99 грн.

Стоимость бензина и дизеля 31 марта

Цены на 31 марта 2026-го. Фото: Главком.

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев считает, что в Украине цены на горючее еще возрастут. По его прогнозу, по всей вероятности, в течение этой недели на АЗС дизель в среднем будет стоить 95-96 грн, а бензин А-95 — 92-94 грн. Впрочем, акцентирует специалист, это будет ситуативно.

Отметим, что на днях на некоторых АЗС стоимость дизтоплива пересекла новую психологическую отметку 90 гривен за литр. Такие ценники можно увидеть на премиальный дизель.

Несмотря на мировой кризис и дефицит на мировом рынке из-за войны на Ближнем Востоке, не стоит ждать дефицит дизеля в Украине. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский отмечает, что «практически 100% потребностей страны в дизтопливе» на апрель уже законтрактовано.

