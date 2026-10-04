Топливо дорожает / © Associated Press

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Сегодня, 4 октября, средняя цена бензина А-95 в сетях АЗС составляет около 90 грн за литр, дизельного толива — 99,12 грн.

Об этом сообщает«Главком».

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Цены на бензин

Самая высокая цена бензина А-95 зафиксирована на АЗС SOCAR — 94,90 грн за литр. На OKKO и WOG литр этого топлива стоит 92,90 грн.

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На UPG и «Укрнафте» цена А-95 составляет 88,90 грн за литр. Дешевле бензин продают KLO и БРСМ-Нефть — 85,90 и 85,58 грн соответственно. Премиальный бензин А-95+ самый дорогой также в сети SOCAR — 97,90 грн за литр. На KLO его цена составляет 94,60 грн, UPG — 91,90 грн, а на «Укрнафте» — 88,90 грн.

Цены на дизель

Дороже всего дизельное топливо продает SOCAR — 103 грн за литр. На OKKO и WOG его стоимость составляет 99,90 грн.

На KLO литр дизельного топлива стоит 98,80 грн. На UPG и «Укрнафте» — по 97,90 грн. Самая низкая цена дизеля среди сетей мониторинга зафиксирована на БРСМ-Нефти — 96,44 грн за литр.

Премиальное дизельное топливо ДТ+ стоит 104 грн за литр на SOCAR. На OKKO и WOG его продают по 102,90 грн., на KLO — по 100,90 грн. На UPG и «Укрнафте» цена ГП+ составляет 99,90 грн.

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Цены на автогаз

Самый дорогой автогаз продает WOG — 45,90 грн за литр. По сравнению со вчерашним днем он добавил 40 копеек. На OKKO и SOCAR цена автогаза составляет 45,50 грн.

На KLO литр автогаза стоит 44,90 грн, на UPG — 43,90 грн. На «Укрнафте» цена составляет 42,90 грн, а на «БРСМ-Нефти» — 42,59 грн.

Цены на топливо в Украине: последние новости

Напомним, в Украине нет оснований ожидать общего дефицита топлива, однако из-за вражеских атак на логистические коридоры возможны временные перебои с его поставкой.

Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заверил, что АЗС работают и поставки есть, но в случае повреждения ключевых маршрутов понадобится время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков.

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Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного горючего в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.

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