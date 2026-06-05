Цены на топливо 5 июня: где дешевле всего заправить автомобиль

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

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Сегодня, 5 июня 2026, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 76,70 грн/литр. Дизельное топливо в среднем стоит 86,84 грн за литр.

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Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

На АЗС Upg на все виды топлива снизилась цена на 1 грн, Окко снизило цену на газ на 1 грн, WOG также снизил на 1 грн цену на газ.

Цены на топливо в Украине — последние новости

Владелец сети АЗК UPG Владимир Петренко предупредил, что с 1 июля бензин в Украине может подорожать примерно на 4 грн за литр из-за нового требования по обязательному содержанию биоэтанола.

В ближайшее время стоимость топлива на украинских АЗС может пойти вверх из-за мирового удорожания и уменьшения доходности розничных сетей.

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Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, подорожание полностью соответствует рыночным реалиям и недавним рекомендациям Антимонопольного комитета.

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