- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на топливо 5 июня: где дешевле всего заправить автомобиль
Существенных изменений на рынке не произошло, однако некоторые операторы скорректировали цены на бензин, дизель и автогаз.
Сегодня, 5 июня 2026, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.
Об этом сообщает «Главком».
Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 76,70 грн/литр. Дизельное топливо в среднем стоит 86,84 грн за литр.
Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
На АЗС Upg на все виды топлива снизилась цена на 1 грн, Окко снизило цену на газ на 1 грн, WOG также снизил на 1 грн цену на газ.
Цены на топливо в Украине — последние новости
Владелец сети АЗК UPG Владимир Петренко предупредил, что с 1 июля бензин в Украине может подорожать примерно на 4 грн за литр из-за нового требования по обязательному содержанию биоэтанола.
В ближайшее время стоимость топлива на украинских АЗС может пойти вверх из-за мирового удорожания и уменьшения доходности розничных сетей.
Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, подорожание полностью соответствует рыночным реалиям и недавним рекомендациям Антимонопольного комитета.