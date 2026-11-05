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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Цены на топливо 5 ноября: автогаз резко подорожал, сколько стоят бензин и дизель

Цены на топливо в Украине продолжают расти, а больше всего это чувствуют автомобилисты, которые пользуются автогазом. На некоторых АЗС его стоимость превысила 62 грн за литр.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Цены на топливо 5 ноября

Цены на горючее 5 ноября / © pixabay.com

Украинские водители продолжают чувствовать сильное финансовое давление на кошельки из-за цен на топливо. Особенно ощутимо ситуация ударила по тем, кто пользуется автомобилями на газе — только за последний месяц в крупнейших сетях АЗС стоимость сжиженного газа взлетела на 15–17,60 грн за литр. Существенно вырос в цене и премиальный дизель. Рассказываем об актуальных ценах на заправках 5 ноября.

Об этом пишет «Главком».

Украинские заправки обновили ценники: сколько стоит топливо 5 ноября

По состоянию на утро 5 ноября ключевые операторы рынка снова откорректировали ценники. За последние сутки автогаз на некоторых АЗС подорожал сразу на 2 грн/л, тогда как бензин А-95 в среднем стоит около 90,91 грн/л, а дизельное топливо — 105,34 грн/л.

Газ на ОККО подорожал на 1 грн/л — до 60,90 грн/л. SOCAR добавил к стоимости газа 1,60 грн/л, подняв ценник на уровень 61,50 грн/л. Стоимость бензина и дизельного топлива в обеих сетях осталась неизменной.

Сильнее всего за ночь газ подорожал на KLO. Водителям теперь придется платить больше на 2 грн/л — по 62,50 грн/л. В то же время бензин А-92 подешевел на гривну, и теперь стоит 85,50 грн/л.

«Укрнафта» снизила цены на топливо. На 1 грн подешевели марки А-95 и А-95+, А-92. Стабильность цен держат две заправки UPG и WOG. На них цены не изменились.

OKKO

  • А-95: 92,90 грн/л

  • А-95+: 95,90 грн/л

  • ДТ: 106,90 грн/л

  • ДТ+: 109,90 грн/л

  • А-100: 102,90 грн/л

  • Газ: 60,90 грн/л

WOG

  • А-95: 92,90 грн/л

  • А-95+: 95,90 грн/л

  • ДТ: 106,90 грн/л

  • ДТ+: 109,90 грн/л

  • А-100: 102,90 грн/л

  • Газ: 59,90 грн/л

SOCAR

  • А-95: 95,90 грн/л

  • А-95+: 98,90 грн/л

  • ДТ: 108,00 грн/л

  • ДТ+: 111,00 грн/л

  • А-100: 105,00 грн/л

  • Газ: 61,50 грн/л

«Укрнафта»

  • А-95: 87,90 грн/л

  • А-95+: 90,90 грн/л

  • ДТ: 103,90 грн/л

  • ДТ+: 105,90 грн/л

  • А-92: 85,90 грн/л

  • Газ: 57,90 грн/л

UPG

  • А-95: 89,90 грн/л

  • А-95+: 92,90 грн/л

  • ДТ: 102,90 грн/л

  • ДТ+: 105,90 грн/л

  • А-100: 100,90 грн/л

  • Газ: 58,90 грн/л

KLO

  • А-95: 87,90 грн/л

  • А-95+: 95,60 грн/л

  • ДТ: 106,40 грн/л

  • ДТ+: 109,40 грн/л

  • А-100: 101,90 грн/л

  • А-92: 85,50 грн/л

  • Газ: 62,50 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • А-95: 87,85 грн/л

  • ДТ: 102,76 грн/л

  • Газ: 57,85 грн/л

Цена на топливо в Украине

Напомним, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла примерно с 58 грн в начале года до 90 грн в октябре, а премиальные виды топлива уже пересекли отметку в 100-111 грн/л.

По прогнозу экономиста Елены Нусиновой, дальнейшая динамика до конца года полностью зависит от мирового рынка, прежде всего, от геополитических конфликтов вокруг Ирана, безопасности судоходства в Ормузском проливе и политики ОПЕК+.

При благоприятном сценарии возможно снижение цен, но при негативном — стоимость литра А-95 приблизится к 100 грн. Такое удорожание топлива также усиливает давление на себестоимость товаров и общую инфляцию в Украине.

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