Цены на топливо 5 ноября: автогаз резко подорожал, сколько стоят бензин и дизель

Цены на горючее 5 ноября / © pixabay.com

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Украинские водители продолжают чувствовать сильное финансовое давление на кошельки из-за цен на топливо. Особенно ощутимо ситуация ударила по тем, кто пользуется автомобилями на газе — только за последний месяц в крупнейших сетях АЗС стоимость сжиженного газа взлетела на 15–17,60 грн за литр. Существенно вырос в цене и премиальный дизель. Рассказываем об актуальных ценах на заправках 5 ноября.

Об этом пишет «Главком».

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Украинские заправки обновили ценники: сколько стоит топливо 5 ноября

По состоянию на утро 5 ноября ключевые операторы рынка снова откорректировали ценники. За последние сутки автогаз на некоторых АЗС подорожал сразу на 2 грн/л, тогда как бензин А-95 в среднем стоит около 90,91 грн/л, а дизельное топливо — 105,34 грн/л.

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Газ на ОККО подорожал на 1 грн/л — до 60,90 грн/л. SOCAR добавил к стоимости газа 1,60 грн/л, подняв ценник на уровень 61,50 грн/л. Стоимость бензина и дизельного топлива в обеих сетях осталась неизменной.

Сильнее всего за ночь газ подорожал на KLO. Водителям теперь придется платить больше на 2 грн/л — по 62,50 грн/л. В то же время бензин А-92 подешевел на гривну, и теперь стоит 85,50 грн/л.

«Укрнафта» снизила цены на топливо. На 1 грн подешевели марки А-95 и А-95+, А-92. Стабильность цен держат две заправки UPG и WOG. На них цены не изменились.

OKKO

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А-95: 92,90 грн/л

А-95+: 95,90 грн/л

ДТ: 106,90 грн/л

ДТ+: 109,90 грн/л

А-100: 102,90 грн/л

Газ: 60,90 грн/л

WOG

А-95: 92,90 грн/л

А-95+: 95,90 грн/л

ДТ: 106,90 грн/л

ДТ+: 109,90 грн/л

А-100: 102,90 грн/л

Газ: 59,90 грн/л

SOCAR

А-95: 95,90 грн/л

А-95+: 98,90 грн/л

ДТ: 108,00 грн/л

ДТ+: 111,00 грн/л

А-100: 105,00 грн/л

Газ: 61,50 грн/л

«Укрнафта»

А-95: 87,90 грн/л

А-95+: 90,90 грн/л

ДТ: 103,90 грн/л

ДТ+: 105,90 грн/л

А-92: 85,90 грн/л

Газ: 57,90 грн/л

UPG

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А-95: 89,90 грн/л

А-95+: 92,90 грн/л

ДТ: 102,90 грн/л

ДТ+: 105,90 грн/л

А-100: 100,90 грн/л

Газ: 58,90 грн/л

KLO

А-95: 87,90 грн/л

А-95+: 95,60 грн/л

ДТ: 106,40 грн/л

ДТ+: 109,40 грн/л

А-100: 101,90 грн/л

А-92: 85,50 грн/л

Газ: 62,50 грн/л

«БРСМ-Нафта»

А-95: 87,85 грн/л

ДТ: 102,76 грн/л

Газ: 57,85 грн/л

Цена на топливо в Украине

Напомним, средняя цена бензина А-95 в Украине выросла примерно с 58 грн в начале года до 90 грн в октябре, а премиальные виды топлива уже пересекли отметку в 100-111 грн/л.

По прогнозу экономиста Елены Нусиновой, дальнейшая динамика до конца года полностью зависит от мирового рынка, прежде всего, от геополитических конфликтов вокруг Ирана, безопасности судоходства в Ормузском проливе и политики ОПЕК+.

При благоприятном сценарии возможно снижение цен, но при негативном — стоимость литра А-95 приблизится к 100 грн. Такое удорожание топлива также усиливает давление на себестоимость товаров и общую инфляцию в Украине.

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