Цены на топливо 9 июля: какие АЗС держат самые высокие ценники

Крупнейшие сети АЗС Украины почти не изменили цены на топливо / © Associated Press

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Сегодня средняя стоимость бензина А-95 составляет около 76,23 грн за литр, а дизельного горючего — 77,01 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети ОККО, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо традиционно можно найти в «БРСМ-Нефть» и «Укрнефть».

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Цены на топливо в Украине 9 июля 2026 года

UPG

А95 — 73,90 грн/л; А95+ — 75,90 грн/л; ДТ — 74,90 грн/л; ДТ+ — 76,90 грн/л; А100 — 84,90 грн/л; Газ — 38,40 грн/л;

ОККО

А95 — 78,90 грн/л; А95+ — 81,90 грн/л; ДТ — 79,90 грн/л; ДТ+ — 82,90 грн/л; А100 — 88,90 грн/л; Газ — 41,90 грн/л;

WOG

А95 — 78,90 грн/л; А95+ — 81,90 грн/л; ДТ — 79,90 грн/л; ДТ+ — 82,90 грн/л; А100 — 88,90 грн/л; Газ — 41,90 грн/л;

KLO

А95 — 72,90 грн/л; А95+ — 77,40 грн/л; ДТ — 76,20 грн/л; ДТ+ — 70,20 грн/л; А100 — 84,50 грн/л; А92 — 68,90 грн/л; Газ — 39,90 грн/л;

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Socar

А95 — 78,90 грн/л; А95+ — 82,90 грн/л; ДТ — 80,90 грн/л; ДТ+ — 83,90 грн/л; А100 — 88,90 грн/л; Газ — 41,90 грн/л;

Укрнафта

А95 — 73,90 грн/л; А95+ — 76,90 грн/л; ДТ — 74,90 грн/л; ДТ+ — 74,90 грн/л; А92 — 69,90 грн/л; Газ — 38,40 грн/л;

БРСМ-Нафта

А95+ — 70,65 грн/л; ДТ — 71,28 грн/л; ДТ+ — 76,99 грн/л; Газ — 38,46 грн/л.

Россия выбивает украинские АЗС — что известно

Несмотря на стабильную ситуацию с ценами, российские войска все чаще наносят удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре Украины. Под обстрелы регулярно попадают АЗС, нефтебазы, резервуары для хранения горючего и другие логистические объекты.

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В частности, 7 июля в Харькове российский FPV-дрон попал в АЗС в Шевченковском районе города, где после попадания возник пожар.

В правительстве анонсируют дополнительные меры безопасности для АЗС в регионах прифронтовых с целью обеспечения их работы в условиях постоянной угрозы атак со стороны РФ.

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