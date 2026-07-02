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Цены на топливо изменились: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 2 июля
Средняя цена бензина А-95 в Украине составляет около 75,20 грн за литр, дизельного топлива — 76,96 грн. Узнайте, сколько стоит топливо в крупнейших сетях АЗС.
По состоянию на 2 июля 2026 года крупнейшие сети автозаправочных станций Украины обновили цены на топливо. В целом цены остались практически без изменений, хотя отдельные операторы пересмотрели цены на бензин и дизельное топливо.
Об этом сообщает «Главком».
Согласно опубликованным данным, средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС составляет около 75,20 грн за литр. Дизельное топливо в среднем продается по цене 76,96 грн за литр.
Дороже всего заправить автомобиль бензином и дизельным топливом сейчас можно на АЗС OKKO, WOG и Socar. Зато самые низкие цены, как и раньше, предлагают «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Актуальные цены на топливо в Украине на 2 июля 2026 года
UPG
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — —
Газ — 39,40 грн/л
OKKO
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — —
Газ — 41,90 грн/л
WOG
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — —
Газ — 41,90 грн/л
KLO
А95 — 70,90 грн/л
А95+ — 75,40 грн/л
ДП — 74,20 грн/л
ДП+ — 77,20 грн/л
А100 — 82,50 грн/л
А92 — 66,90 грн/л
Газ — 38,90 грн/л
SOCAR
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 80,90 грн/л
ДП+ — 83,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — —
Газ — 41,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 76,90 грн/л
ДП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
А100 — —
А92 — 69,90 грн/л
Газ — 39,40 грн/л
БРСМ-Нефть
А95 — 70,99 грн/л
А95+ — —
ДП — 72,99 грн/л
ДП+ — —
А100 — —
А92 — —
Газ — 38,99 грн/л
Напомним, с 1 июля в Украине вступили в силу новые правила для рынка топлива. Отныне вместо обычного бензина на АЗС продают топливо с обязательным содержанием биоэтанола. В то же время эксперты прогнозируют исчезновение длительной ценовой аномалии: дизельное топливо должно подешеветь и стоить меньше, чем бензин А-95.