ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
1172
Время на прочтение
1 мин

Цены на топливо изменились: сколько стоят бензин и дизель 15 мая

Ситуация на мировых рынках и блокирование Ормузского пролива продолжают давить на украинские АЗС.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
В Украине ситуация с горючим достаточно сложная

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

На 15 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 74,34 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 87,75 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

Украинские сети АЗС в основном оставили цены на топливо без изменений. В то же время в одной сети дизель подешевел менее чем на 1 грн за литр, а еще три сети снизили стоимость автогаза на 1 грн за литр.

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Какая ситуация с ценами на топливо в Украине

Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

Эксперты отмечают, что рынок топлива остается относительно стабильным, а незначительные изменения цен связаны с внутренней политикой отдельных операторов.

В ближайшее время стоимость горючего на украинских АЗС может пойти вверх по мировому удорожанию и уменьшению доходности розничных сетей.

Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, подорожание полностью соответствует рыночным реалиям и недавним рекомендациям Антимонопольного комитета.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1172
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie