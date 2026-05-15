Цены на топливо изменились: сколько стоят бензин и дизель 15 мая

В Украине ситуация с горючим достаточно сложная / © Associated Press

На 15 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 74,34 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 87,75 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

Украинские сети АЗС в основном оставили цены на топливо без изменений. В то же время в одной сети дизель подешевел менее чем на 1 грн за литр, а еще три сети снизили стоимость автогаза на 1 грн за литр.

Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Какая ситуация с ценами на топливо в Украине

Напомним, цены на топливо в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.

Эксперты отмечают, что рынок топлива остается относительно стабильным, а незначительные изменения цен связаны с внутренней политикой отдельных операторов.

В ближайшее время стоимость горючего на украинских АЗС может пойти вверх по мировому удорожанию и уменьшению доходности розничных сетей.

Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, подорожание полностью соответствует рыночным реалиям и недавним рекомендациям Антимонопольного комитета.

