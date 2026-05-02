Цены на топливо изменились: сколько стоят бензин и дизель 2 мая
На 2 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 75,90 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 89,90 грн за литр.
Об этом сообщает «Главком».
На украинских АЗС сохраняется стабильность цен, в то же время WOG и Socar подняли цены на 1 гривну. Подорожали дизель и дизель+, а также бензин А-95 и А-95+.
Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Какая ситуация с ценами на топливо в Украине
Напомним, цены на горючее в Украине поднялись после обострения ситуации на Ближнем Востоке и удорожания нефти в мире. Правительство уже ввело комплекс мер по стабилизации рынка.
Эксперты отмечают, что рынок горючего остается относительно стабильным, а незначительные изменения цен связаны с внутренней политикой отдельных операторов.
Антимонопольный комитет Украины дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на установление «обоснованных» цен.