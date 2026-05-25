- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 589
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на топливо изменились: сколько стоят бензин и дизель 25 мая
Ситуация на мировых рынках и блокирование Ормузского пролива продолжают давить на украинские АЗС.
На 25 мая 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 76,84 грн/литр. Дизельное горючее в среднем стоит 87,50 грн за литр.
Об этом сообщает «Главком».
Украинские сети АЗС обновили цены на топливо. Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».
Цены на топливо в Украине — последние новости
До 31 мая 2026 украинцы все еще могут получить кэшбек на горючее при покупке на АЗС: 15% — на дизель, 10% — на бензин и 5% — на автогаз. Компенсация начисляется автоматически для участников программы Национальный кэшбек, однако его максимальная сумма — до 500 гривен в месяц.
Владелец сети АЗК UPG Владимир Петренко предупредил, что с 1 июля бензин в Украине может подорожать примерно на 4 грн за литр из-за нового требования по обязательному содержанию биоэтанола.
В ближайшее время стоимость топлива на украинских АЗС может пойти вверх из-за мирового удорожания и уменьшения доходности розничных сетей.
Об этом написал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, подорожание полностью соответствует рыночным реалиям и недавним рекомендациям Антимонопольного комитета.