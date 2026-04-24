Цены на топливо: какая стоимость на АЗС 24 апреля

В Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо / © Associated Press

На 24 апреля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 фактически осталась без изменений по сравнению с предыдущим днем и составляет около 73,31 грн за литр. Цены на дизельное топливо упали, в среднем — 88,31 грн.

На украинских АЗС цены почти не изменились, в частности, стоимость бензина и дизеля опустилась на заправках UPG, KLO и «БРСМ-Нефти». Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо — «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Напомним, Кабинет министров запустил «кэшбек на топливо» , потому что он обеспечивает поддержку тем, кто больше нуждается в финансовой помощи из-за роста цен на топливо.

Кешбек частично компенсирует стоимость топлива, приобретенного на АЗС: дизель — 15%, бензин — 10%, автогаз — 5%.

Потратить кэшбек можно на коммунальные услуги, продовольственные товары отечественного производства, книги, лекарства или задонатиты на ВСУ.

Как экономить на горючем

Чтобы сэкономить горючее, специалист по личным финансам Мартин Льюис советует снимать неиспользуемые багажники с крыши, ведь они создают дополнительное сопротивление при движении на больших скоростях. Также стоит избавиться от лишних тяжелых вещей в багажнике. По его словам, каждые дополнительные 45 кг могут снизить эффективность использования топлива примерно на 1%.

Отдельное внимание Льюис уделяет давлению в шинах: если он недостаточен, расход топлива может возрасти до 4%.

Больше советов как экономить на топливе читайте по ссылке.