Цены на топливо могут подняться до 80 гривен: когда вырастут тарифы на АЗС

АЗС / © Associated Press

Стоимость горючего в премиальных сетях АЗС может вырасти до 80 гривен за литр, а в других сетях остановиться на отметке 75 гривен. Такой сценарий возможен уже в течение недели, при условии, что мировые цены на нефть стабилизируются на нынешнем уровне.

Об этом заявил основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире «Вечер.LIVE».

Причины удорожания и ситуация на рынке

По словам эксперта, несмотря на то, что в Украине нет дефицита и запасов топлива достаточно (ориентировочно на 20 дней), избежать паники на рынке не получится. Главным фактором скачка цен является стремительный рост стоимости сырья на мировых рынках. В частности, из-за блокирования Ормузского пролива и напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

«Это не дефицит. Топливо есть, его достаточно. Оно просто очень быстро удорожает, потому что очень быстро идет рост на мировых рынках. Здесь вопрос не в том, есть у нас топливо или нет. У нас оно есть, но оно дороже. Очень существенно», — объяснил Леушкин.

Прогноз цен и «неэластичный» спрос

По словам эксперта, уже завтра водители увидят на заправках очередное удорожание — ориентировочно на две гривны за литр. При этом Леушкин подчеркнул, что спрос на горючее «неэластичен»: люди будут покупать его даже при критически высокой цене, поскольку транспорт является жизненной необходимостью.

«Если завтра топливо будет стоить 100 гривен, я его тоже буду покупать, и по 150 гривен буду покупать, потому что двигаться нужно. Это такие вещи, на которые цена никакого влияния не имеет», — добавил основатель группы Prime.

Также отметил, что ситуацию усложняет паника среди нефтепереработчиков из-за невозможности свободного прохода танкеров. Хотя логистические проблемы больше касаются стран Востока, Украина это затрагивает напрямую, поскольку значительная часть готовых нефтепродуктов импортируется из Саудовской Аравии и ОАЭ. Ажиотаж среди потребителей уже начался, и остановить этот процесс, по мнению эксперта, невозможно.

Напомним, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх, что мгновенно отозвалось на украинском рынке.

Ранее сообщалось, что за последние двое суток стоимость бензина в Украине выросла на 3 гривны, что спровоцировало волну беспокойства среди автовладельцев.