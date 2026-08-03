Цены на горючее могут резко возрасти: эксперт дал тревожный прогноз

Заправка / © Pixabay

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Через 10 дней дизель на заправках может стоить 105 гривен за литр, а бензин — 100 гривен. Главная причина — заблокированные морские проливы на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана, из-за которых Украина не может докупить горючее.

Такое мнение высказал топливный эксперт Дмитрий Леушкин .

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Сколько будет стоить горючее — прогноз эксперта

По словам эксперта, ситуация на мировом рынке нефти остается крайне напряженной из-за геополитических факторов. В частности, блокада Ормузского пролива и действия хуситов в регионе делают невозможным закупку дополнительных объемов горючего, договоренности о которых ранее достигались на самом высоком уровне.

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Эксперт добавил, что из-за этого покупать нефтепродукты негде, а цены на заправках неизбежно пересекут психологическую отметку в 100 гривен и достигнут 105 гривен за дизель и 100 гривен за бензин.

Эксперт добавил, что из-за психологической тяжести таких цен на стелах АЗС новое украинское правительство будет пытаться не допустить появления трехзначных цифр:

«И я считаю, что правительство что-то будет делать… Это будет суперкешбек, или это будет снижение налогов или это будет топливный демпфер. Пока не понятно. Но, может, ничего не быть. И мы спокойно так себе 105 гривен пересечем», — заметил эксперт.

Отвечая на вопрос о возможном появлении на заправках цены 99,99 гривен, эксперт подтвердил, что считает именно такой показатель актуальным. В то же время, он отметил, что не понимает, какими именно механизмами правительство сможет сдержать стоимость, но выразил убеждение, что Кабмин будет пытаться что-то сделать, поскольку новоназначенным министрам вряд ли захочется сразу сталкиваться с таким кризисом.

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Цены на горючее — последние новости

Напомним, дизель в Киеве продолжает дорожать, а некоторые сети уже продают его более чем за 95 грн за литр. Несмотря на отсутствие дефицита горючего, водители все острее ощущают удар по семейному бюджету.

Также мы писали, что некоторые украинские автозаправочные станции начали ограничивать объем продаж дизельного топлива одному клиенту. В то же время в сети OKKO опровергли информацию о лимитах для автомобилей и объяснили, что ограничение касается только заправки канистр.

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