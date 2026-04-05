Цены на топливо могут взлететь до 120 грн за литр: прогноз экономиста

Горючее по 120 грн за литр: что говорит эксперт

Цены на топливо в Украине могут достичь 120 гривен за литр, если война на Ближнем Востоке будет продолжаться.

Об этом заявил экономист Олег Устенко, передают «Новости. LIVE».

По его словам, мировой рынок нефти демонстрирует тенденцию к росту цен, что будет напрямую влиять и на украинскую экономику.

Эксперт предупредил, что если цена на нефть будет продолжать двигаться до 120 долларов за баррель марки Brent, будут колебания на мировых рынках, ну и соответственно, будут изменения на украинском внутреннем рынке. Поэтому цена на горючее будет продолжать расти.

Устенко напомнил, что к началу конфликта в Персидском заливе баррель нефти стоил около 60 долларов, что отражалось в цене 60 гривен за литр топлива в Украине. В настоящее время цена на нефть марки Brent держится на уровне около 109 долларов за баррель.

«Если цена на нефть будет в два раза больше — вместо 60 долларов, как это было до Персидского залива, будет 120 долларов, ну соответственно должна быть изменена цена. Ранее 60 гривен должны быть трансформированы в 120 гривен за один литр топлива», — прогнозирует экономист.

Устенко, ссылаясь на прогнозы экспертов по Ближнему Востоку, не исключает и более негативные прогнозы. Так что если война с Ираном затянется, то цена на нефть может дойти до 150 долларов за баррель.

В то же время, по его словам, экономическое давление из-за роста цен на топливо может влиять и на политические решения в США, в том числе накануне выборов.

«На топливо (в США увеличилась цена — Ред.) на 45-50% зависимости от Штата, о котором мы говорим. Значит, для них неэффективная политика. Это означает, что у Трампа и у республиканцев могут быть серьезные проблемы на промежуточных выборах», — отмечает эксперт.

Ранее директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн предупредил, что стоимость дизельного горючего в Украине может пересечь психологическую отметку в 100 гривен за литр.

