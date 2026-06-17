Цены на топливо наконец-то пошли вниз: дизель пробил важную отметку

Цены на топливо на АЗС падают / © ТСН

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В Украине 17 июня зафиксировано снижение стоимости горючего на автозаправочных станциях. Дизельное топливо в отдельных сетях уже опустилось ниже психологического предела в 80 грн/л.

Об этом пишет «РБК-Украина».

После предварительной договоренности между США и Ираном о разблокировании портов в Ормузском проливе и возобновлении морских перевозок мировые нефтяные котировки начали снижаться. Это сразу сказалось и на стоимости горючего в Украине.

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По состоянию на 17 июня по сравнению с предыдущим днем премиальные сети (OKKO, WOG, SOCAR) снизили стоимость обычного дизеля и топлива улучшенного качества на 1 грн/л. Автогаз также подешевел: в большинстве сетей — на 1 грн, а на «Укрнафте» — на 50 коп.

Также государственная сеть стала первой, кто опустил цену на стандартное дизтопливо ниже психологического предела — до 79,9 грн/л.

В то же время, бензин А-95 пока остается стабильным и держится в пределах от 73,9 до 78,9 грн/л, тогда как премиальные марки стоят до 82,9 грн/л.

Цены на топливо сегодня, 17 июня 2026 года

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,9 грн

Бензин Pulls 95: 81,9 грн

Бензин А-95 Евро: 78,9 грн

ГП Pulls: 86,9 грн

ГП Евро: 83,9 грн

Газ: 44,9 грн

WOG

Бензин 100: 88,9 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,9 грн

Бензин 95 Евро: 78,9 грн

ДП Mustang: 86,9 грн

ГП Евро-5: 83,9 грн

Газ: 44,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,9 грн

Бензин NANO 95: 82,9 грн

Бензин А-95: 78,9 грн

ДП NANO Extro: 88,9 грн

ДП NANO: 85,9 грн

Газ: 45,9 грн

«Укрнафта»

Бензин 98 (Energy): 81,9 грн

Бензин 95 (Energy): 76,9 грн

Бензин А-95: 73,9 грн

Бензин А-92: 68,9 грн

ГП (Energy): 81,9 грн

ГП: 79,9 грн

Газ: 42,9 грн

К слову, с 1 июля на украинских АЗС вводят европейскую маркировку горючего, что предполагает использование биодобавок. Бензин будут маркировать как E5 или E10 (с содержанием биоэтанола до 5% и 10% соответственно), а дизель — как B7 (до 7% биодизеля). Владельцам авто, выпущенным до 2011 года, рекомендуют использовать E5, поскольку E10 подходит преимущественно для современных двигателей.

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