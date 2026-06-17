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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Цены на топливо наконец-то пошли вниз: дизель пробил важную отметку

Мировые цены на нефть стимулируют удешевление горючего в Украине. 17 июня украинские водители увидели на стелах АЗС более приятные цифры на дизель и автогаз.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Цены на топливо на АЗС падают

Цены на топливо на АЗС падают / © ТСН

В Украине 17 июня зафиксировано снижение стоимости горючего на автозаправочных станциях. Дизельное топливо в отдельных сетях уже опустилось ниже психологического предела в 80 грн/л.

Об этом пишет «РБК-Украина».

После предварительной договоренности между США и Ираном о разблокировании портов в Ормузском проливе и возобновлении морских перевозок мировые нефтяные котировки начали снижаться. Это сразу сказалось и на стоимости горючего в Украине.

По состоянию на 17 июня по сравнению с предыдущим днем премиальные сети (OKKO, WOG, SOCAR) снизили стоимость обычного дизеля и топлива улучшенного качества на 1 грн/л. Автогаз также подешевел: в большинстве сетей — на 1 грн, а на «Укрнафте» — на 50 коп.

Также государственная сеть стала первой, кто опустил цену на стандартное дизтопливо ниже психологического предела — до 79,9 грн/л.

В то же время, бензин А-95 пока остается стабильным и держится в пределах от 73,9 до 78,9 грн/л, тогда как премиальные марки стоят до 82,9 грн/л.

Цены на топливо сегодня, 17 июня 2026 года

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,9 грн

  • Бензин Pulls 95: 81,9 грн

  • Бензин А-95 Евро: 78,9 грн

  • ГП Pulls: 86,9 грн

  • ГП Евро: 83,9 грн

  • Газ: 44,9 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,9 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 81,9 грн

  • Бензин 95 Евро: 78,9 грн

  • ДП Mustang: 86,9 грн

  • ГП Евро-5: 83,9 грн

  • Газ: 44,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,9 грн

  • Бензин NANO 95: 82,9 грн

  • Бензин А-95: 78,9 грн

  • ДП NANO Extro: 88,9 грн

  • ДП NANO: 85,9 грн

  • Газ: 45,9 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 98 (Energy): 81,9 грн

  • Бензин 95 (Energy): 76,9 грн

  • Бензин А-95: 73,9 грн

  • Бензин А-92: 68,9 грн

  • ГП (Energy): 81,9 грн

  • ГП: 79,9 грн

  • Газ: 42,9 грн

К слову, с 1 июля на украинских АЗС вводят европейскую маркировку горючего, что предполагает использование биодобавок. Бензин будут маркировать как E5 или E10 (с содержанием биоэтанола до 5% и 10% соответственно), а дизель — как B7 (до 7% биодизеля). Владельцам авто, выпущенным до 2011 года, рекомендуют использовать E5, поскольку E10 подходит преимущественно для современных двигателей.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
284
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