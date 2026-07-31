Цены на топливо неустанно растут третий день подряд: где дешевле заправить автомобиль

В Украине резко подорожало топливо / © Associated Press

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Сегодня, 31 июля 2026, крупнейшие сети АЗС в Украине изменили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

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Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 81,50 грн/литр, дизеля — 90,55 грн/литр.

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В некоторых сетях бензины А-92, А-95 и автогаз не подорожали, наибольший рост зафиксирован на дизельное топливо. Некоторые сети АЗС подняли цены на дизель и дизель премиум на 2 гривны.

Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети ОККО, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно на АЗС БРСМ-Нефть и «Укрнафта».

Цены на топливо в Украине — последние новости

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщал, что нынешнее повышение цен на бензин и дизель было ожидаемым. По его словам, хотя мировые цены начали расти еще 7 июля, украинские сети не торопились переписывать ценники. Среди ключевых причин эксперт называет новое обострение на Ближнем Востоке. Вторым фактором он называет дефицит нефтепродуктов на европейском рынке.

Ранее эксперты отмечали, что в Украине сложилась непростая обстановка на рынке дизельного топлива. Оптовые цены уже превысили розничные, а запас прочности для сдерживания стоимости горючего на автозаправочных станциях практически исчерпан.

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