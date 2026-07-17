Цены на топливо подскочили: сколько стоят бензин, дизель и газ 17 июля

АЗС / © pixabay.com

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Сети АЗС в Украине обновили стоимость горючего 17 июля. Цены сегодня стабильны, однако отдельные операторы повысили стоимость горючего на гривну.

Об этом сообщает «Главком».

По сравнению с предыдущими сутками цены на бензин, дизельное топливо и автогаз существенно не изменились. В то же время, автозаправочные станции Socar и UPG повысили стоимость бензина и дизеля на 1 грн.

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В среднем литр бензина А-95 стоит около 75,84 грн, а дизельного горючего — 76,81 грн.

Самые высокие цены на бензин и дизель установили сети ОKKO, WOG и Socar. Самое дешевое топливо традиционно можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо 17 июля 2026 года

UPG

A95 — 73,90 грн/л

A95+ — 75,90 грн/л

ГП — 75,90 грн/л

ДП+ — 77,90 грн/л

A100 — 84,90 грн/л

Газ — 38,40 грн/л

OKKO

A95 — 78,90 грн/л

A95+ — 81,90 грн/л

ГП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

A100 — 88,90 грн/л

Газ — 41,90 грн/л

WOG

A95 — 78,90 грн/л

A95+ — 81,90 грн/л

ГП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

A100 — 88,90 грн/л

Газ — 41,90 грн/л

KLO

A95 — 75,40 грн/л

A95+ — 78,70 грн/л

ГП — 74,20 грн/л

ДП+ — 77,20 грн/л

A100 — 82,50 грн/л

A92 — 66,90 грн/л

Газ — 38,90 грн/л

SOCAR

A95 — 79,90 грн/л

A95+ — 83,90 грн/л

ГП — 80,90 грн/л

ДП+ — 83,90 грн/л

A100 — 89,90 грн/л

Газ — 41,90 грн/л

«Укрнафта»

A95 — 73,90 грн/л

A95+ — 76,90 грн/л

ГП — 74,90 грн/л

ДП+ — 76,90 грн/л

A92 — 69,90 грн/л

Газ — 38,40 грн/л

«БРСМ-Нафта»

A95 — 70,99 грн/л

ГП — 72,99 грн/л

Газ — 37,99 грн/л

К слову, из-за российских атак на стационарные АЗС, особенно на юге и левобережье, операторы могут перейти на мобильные заправки. Экономист Алексей Кущ предупреждает, что это приведет к удорожанию горючего, поскольку сети потеряют доходы от сопутствующих услуг, таких как кафе и магазины, и будут вынуждены компенсировать их через более высокую цену на бензин и дизель.

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