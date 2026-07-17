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Цены на топливо подскочили: сколько стоят бензин, дизель и газ 17 июля
Рынок горючего в Украине 17 июля демонстрирует сдержанные изменения цен.
Сети АЗС в Украине обновили стоимость горючего 17 июля. Цены сегодня стабильны, однако отдельные операторы повысили стоимость горючего на гривну.
Об этом сообщает «Главком».
По сравнению с предыдущими сутками цены на бензин, дизельное топливо и автогаз существенно не изменились. В то же время, автозаправочные станции Socar и UPG повысили стоимость бензина и дизеля на 1 грн.
В среднем литр бензина А-95 стоит около 75,84 грн, а дизельного горючего — 76,81 грн.
Самые высокие цены на бензин и дизель установили сети ОKKO, WOG и Socar. Самое дешевое топливо традиционно можно приобрести на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».
Цены на топливо 17 июля 2026 года
UPG
A95 — 73,90 грн/л
A95+ — 75,90 грн/л
ГП — 75,90 грн/л
ДП+ — 77,90 грн/л
A100 — 84,90 грн/л
Газ — 38,40 грн/л
OKKO
A95 — 78,90 грн/л
A95+ — 81,90 грн/л
ГП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
A100 — 88,90 грн/л
Газ — 41,90 грн/л
WOG
A95 — 78,90 грн/л
A95+ — 81,90 грн/л
ГП — 79,90 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
A100 — 88,90 грн/л
Газ — 41,90 грн/л
KLO
A95 — 75,40 грн/л
A95+ — 78,70 грн/л
ГП — 74,20 грн/л
ДП+ — 77,20 грн/л
A100 — 82,50 грн/л
A92 — 66,90 грн/л
Газ — 38,90 грн/л
SOCAR
A95 — 79,90 грн/л
A95+ — 83,90 грн/л
ГП — 80,90 грн/л
ДП+ — 83,90 грн/л
A100 — 89,90 грн/л
Газ — 41,90 грн/л
«Укрнафта»
A95 — 73,90 грн/л
A95+ — 76,90 грн/л
ГП — 74,90 грн/л
ДП+ — 76,90 грн/л
A92 — 69,90 грн/л
Газ — 38,40 грн/л
«БРСМ-Нафта»
A95 — 70,99 грн/л
ГП — 72,99 грн/л
Газ — 37,99 грн/л
К слову, из-за российских атак на стационарные АЗС, особенно на юге и левобережье, операторы могут перейти на мобильные заправки. Экономист Алексей Кущ предупреждает, что это приведет к удорожанию горючего, поскольку сети потеряют доходы от сопутствующих услуг, таких как кафе и магазины, и будут вынуждены компенсировать их через более высокую цену на бензин и дизель.