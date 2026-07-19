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Цены на топливо подскочили: сколько стоят бензин, дизель и газ 19 июля
В воскресенье некоторые операторы немного подняли стоимость бензина и дизеля.
Сегодня, 19 июля, самые большие сети АЗС в Украине изменили цены на топливо.
Об этом сообщает Главком.
Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 77,65 грн/литр, а дизельного горючего — 78,67 грн/литр.
Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем, некоторые операторы немного подняли стоимость бензина и дизеля.
В то же время, стоимость автогаза осталась без изменений.
Сейчас самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar, тогда как самое дешевое топливо традиционно можно найти в «БРСМ-Нефть» и «Укрнефть».
Ситуация с топливом в Украине — последние новости
В конце июля в Украине может подорожать потливо. По прогнозу директора группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, цены на бензин, дизельное горючее и автогаз могут вырасти на несколько гривен за литр. Об этом он заявил в эфире Вечер.LIVE.
По словам эксперта, ожидания дальнейшего удешевления нефти потеряли актуальность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, что уже влияет на мировую логистику энергоносителей.
Первая волна подорожания топлива в Украине произошла в марте этого года после того, как Иран заблокировал Ормузский пролив в ответ на удары Израиля и США.