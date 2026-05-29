Цены на топливо пошли вниз: сколько стоят бензин и дизель 29 мая

Украинские АЗС 29 мая приятно удивили водителей утренним снижением цен на топливо. На некоторых популярных заправках стоимость дизельного топлива упала сразу на 1 грн.

Об этом пишет «РБК-Украина».

На автозаправках OKKO и WOG стоимость премиального дизеля (ДТ Pulls и ДТ Mustang) снизилась с 92,9 грн до 91,9 грн, а цена стандартного евродизеля — с 89,9 грн до 88,9 грн. Остальные позиции в этих сетях остались без изменений.

SOCAR и «Укрнафта» пока сохраняют ценники на уровне предыдущего дня.

Цены на топливо сегодня, 29 мая 2026 года

ОККО

Бензин (стандарт): 79,90 грн

Бензин (премиум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 88,90 грн

ДП (премиум): 91,90 грн

WOG

Бензин (стандарт): 79,90 грн

Бензин (премиум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 88,90 грн

ДП (премиум): 91,90 грн

ГНКАР

Бензин (стандарт): 79,99 грн

Бензин (премиум): 83,99 грн

ДП (стандарт): 89,99 грн

ДП (премиум): 92,99 грн

«Укрнафта»

Бензин (стандарт): 74,90 грн

Бензин (премиум): 82,90 грн

ДП (стандарт): 86,90 грн

ДП (премиум): 88,90 грн

К слову, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил, что в Украине возможны риски дефицита топлива, однако ситуация не является критической и оснований для паники или массового создания запасов нет. Украинский и европейский рынки адаптируются к новым вызовам через перестройку логистических маршрутов, поэтому этот период должен пройти нормально с перспективой дальнейшей стабилизации.

