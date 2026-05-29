Цены на топливо пошли вниз: сколько стоят бензин и дизель 29 мая
Стоимость дизеля в Украине пошла на спад, продемонстрировав первые признаки удешевления на крупных сетевых автозаправках
Украинские АЗС 29 мая приятно удивили водителей утренним снижением цен на топливо. На некоторых популярных заправках стоимость дизельного топлива упала сразу на 1 грн.
Об этом пишет «РБК-Украина».
На автозаправках OKKO и WOG стоимость премиального дизеля (ДТ Pulls и ДТ Mustang) снизилась с 92,9 грн до 91,9 грн, а цена стандартного евродизеля — с 89,9 грн до 88,9 грн. Остальные позиции в этих сетях остались без изменений.
SOCAR и «Укрнафта» пока сохраняют ценники на уровне предыдущего дня.
Цены на топливо сегодня, 29 мая 2026 года
ОККО
Бензин (стандарт): 79,90 грн
Бензин (премиум): 82,90 грн
ДП (стандарт): 88,90 грн
ДП (премиум): 91,90 грн
WOG
Бензин (стандарт): 79,90 грн
Бензин (премиум): 82,90 грн
ДП (стандарт): 88,90 грн
ДП (премиум): 91,90 грн
ГНКАР
Бензин (стандарт): 79,99 грн
Бензин (премиум): 83,99 грн
ДП (стандарт): 89,99 грн
ДП (премиум): 92,99 грн
«Укрнафта»
Бензин (стандарт): 74,90 грн
Бензин (премиум): 82,90 грн
ДП (стандарт): 86,90 грн
ДП (премиум): 88,90 грн
К слову, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщил, что в Украине возможны риски дефицита топлива, однако ситуация не является критической и оснований для паники или массового создания запасов нет. Украинский и европейский рынки адаптируются к новым вызовам через перестройку логистических маршрутов, поэтому этот период должен пройти нормально с перспективой дальнейшей стабилизации.