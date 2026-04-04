Цены на топливо продолжают расти: сколько стоит бензин и дизель 4 апреля

Бензин. / © Reuters

В субботу, 4 апреля, на украинских АЗС выросли цены на некоторые виды горючего. В частности, на бензин марок А-95 и А-95+.

Сколько стоит горючее на заправках сегодня утром, сообщает «Главком».

Сегодня с утра в некоторых сетях АЗС подорожал бензин. В то же время стоимость ГП и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

На KLO вырос в цене бензин марки А-95 (+1 грн) и А-95+ (+1 грн). В то же время, дороже всего А-95 на ОККО и WOG — 75 грн, а А-95+ — на Socar — 78,99 грн.

Самый дешевый бензин и дизель на автозаправках «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Цены на горючее на АЗС 4 апреля

Цены на бензин 4 апреля 2026-го.

Цены на топливо в Украине

В Украине уже больше месяца растут цены на топливо. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн считает, что и это не предел — может быть и выше. В частности, стоимость дизельного горючего может пересечь отметку в 100 гривен.

Отметим, что в Украине до 1 мая действует программа кэшбека на горючее. Ее ввели, чтобы смягчить влияние энергетического кризиса на украинских водителей. Максимальная сумма выплаты — 1000 грн в месяц. Снять средства с карты невозможно.

