Цены на топливо растут: какая стоимость дизеля и бензина на АЗС 24 марта
Сегодня некоторые сети АЗС повысили стоимость отдельных видов горючего.
Утром 24 марта украинские АЗС обновили ценники на горючее. Средняя стоимость бензина почти не изменилась. Впрочем, дизель прибавил в стоимости.
Об этом свидетельствуют данные Новости.LIVE и «Главком».
В крупнейших сетях АЗС цены на ДТ стартуют от 85,90 грн за литр и достигают 89,99 грн. Однако самое дешевое дизтопливо на заправках государственной «Укрнафты» — 80,99 грн. В сутки цена выросла на 1 грн.
Кроме того, некоторые автозаправки частично повысили стоимость бензина. В частности, на KLO бензин А-95 и А-95+ подорожали на 1 грн.
В то же время, в среднем на АЗС бензин премиум-класса А-100 стоит почти 85 грн за литр.
Автогаз остается без существенных изменений. Около 46,98 грн: дешевле всего на «БРСМ-Нефти» — 43,49 грн, а самое дорогое — на «WOG» и «SOCAR» — по 76,98 грн и «ОККО» — 76,99 грн.
Цены на АЗС по состоянию на 24 марта
С начала марта в Украине на фоне войны на Ближнем Востоке существенно выросли цены на бензин и дизель. По данным аналитиков Enkorr, страна снабжена дизелем до конца марта, но какая ситуация будет уже в апреле, пока спрогнозировать сложно. Ведь поставщики не спешат заключать долгосрочные контракты и откладывают решение до последнего момента.
В свою очередь директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн не подтверждает заявления о том, что Украина имеет горючее только до конца марта. По его словам, в течение этого месяца объемы поставки горючего проходят на уровне 2025-го. Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано.
Между тем, украинский Кабмин, чтобы хоть как-то смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей, ввел в Украине программу «топливный» кэшбек. Она предусматривает частичную компенсацию затрат на бензин и будет действовать с 20 марта по 1 мая этого года.