Цены на топливо растут: какая стоимость дизеля и бензина на АЗС 24 марта

АЗС. / © Reuters

Утром 24 марта украинские АЗС обновили ценники на горючее. Средняя стоимость бензина почти не изменилась. Впрочем, дизель прибавил в стоимости.

Об этом свидетельствуют данные Новости.LIVE и «Главком».

В крупнейших сетях АЗС цены на ДТ стартуют от 85,90 грн за литр и достигают 89,99 грн. Однако самое дешевое дизтопливо на заправках государственной «Укрнафты» — 80,99 грн. В сутки цена выросла на 1 грн.

Кроме того, некоторые автозаправки частично повысили стоимость бензина. В частности, на KLO бензин А-95 и А-95+ подорожали на 1 грн.

В то же время, в среднем на АЗС бензин премиум-класса А-100 стоит почти 85 грн за литр.

Автогаз остается без существенных изменений. Около 46,98 грн: дешевле всего на «БРСМ-Нефти» — 43,49 грн, а самое дорогое — на «WOG» и «SOCAR» — по 76,98 грн и «ОККО» — 76,99 грн.

Цены на АЗС по состоянию на 24 марта

Цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС 24 марта 2026 года.

Цены на топливо в Украине — последние новости

С начала марта в Украине на фоне войны на Ближнем Востоке существенно выросли цены на бензин и дизель. По данным аналитиков Enkorr, страна снабжена дизелем до конца марта, но какая ситуация будет уже в апреле, пока спрогнозировать сложно. Ведь поставщики не спешат заключать долгосрочные контракты и откладывают решение до последнего момента.

В свою очередь директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн не подтверждает заявления о том, что Украина имеет горючее только до конца марта. По его словам, в течение этого месяца объемы поставки горючего проходят на уровне 2025-го. Контрактование на апрель продолжается, в среднем 40% уже зарезервировано.

Между тем, украинский Кабмин, чтобы хоть как-то смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей, ввел в Украине программу «топливный» кэшбек. Она предусматривает частичную компенсацию затрат на бензин и будет действовать с 20 марта по 1 мая этого года.