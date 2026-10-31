Цены на топливо резко подскочили: сколько придется заплатить 31 октября

Топливо дорожает / © Associated Press

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Сегодня, 31 октября, большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили предварительные цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

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В сутки автогаз подорожал на заправках Socar и «Укрнафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн. за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

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© Главком

На АЗС SOCAR автогаз подорожал на 40 копеек — с 59,50 до 59,90 грн/л. В сетях «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть» стоимость газа выросла на 1 грн.

В UPG, OKKO и WOG цены остались на уровне предыдущего дня. Такая же ситуация и в сети KLO.

Самый дорогой бензин А-95 предлагает Socar — 95,90 грн/л. Самая высокая цена обычного дизеля также в этой сети — 108 грн/л, премиального — 111 грн/л. Самый дорогой автогаз продается на OKKO и WOG — по 59,90 грн/л. Самая низкая цена газа среди приведенных сетей — у «БРСМ-Нефти»: 53,99 грн/л по последним опубликованным данным.

Топливо — ситуация в Украине

По прогнозу эксперта Геннадия Рябцева, к концу осени цены на топливо будут резко прыгать то вверх, то вниз, к тому же дизель значительно уязвимее к ценовым шокам, чем бензин.

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Операторы АЗС реагируют на ситуацию асимметрично: поднимают цены еще до поступления более дорогого ресурса, перекладывая риски на потребителей, а снижают их медленно, ссылаясь на реализацию старых запасов.

Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.

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