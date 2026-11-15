Цены на топливо резко пошли вниз: где дешевле всего заправить автомобиль 15 ноября

АЗС переписали ценники на топливо / © Associated Press

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Сегодня, 15 ноября, украинские сети АЗС точечно скорректировали стоимость топлива. Главными изменениями дня стали снижение цен на дизельное топливо в государственной сети «Укрнафта», а также удорожание автогаза на станциях UPG.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Цены на топливо 15 ноября

«Укрнафта» снизила цены на дизель: сеть сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива — стандартное ДТ подешевело до 101,90 грн/л, а ГП Energy — до 103,90 грн/л.

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UPG подняла ценник на автогаз: сжиженный газ в сети UPG прибавил +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), потеряв статус самого дешевого на рынке.

Операторы OKKO, WOG и SOCAR в воскресенье сохранили стоимость всех видов бензина, дизельного топлива и газа без изменений.

У KLO цены на топливо не изменились. Бензин А-95 стоит 84,90 грн/л, А-95+ — 92,60 грн/л. Обычное дизельное топливо продается по 103,90 грн/л, премиальное — по 107,90 грн/л. А-100 стоит 101,90 грн/л, А-92 — 83,50 грн/л, автогаз — 62,90 грн/л.

Что будет с ценами на топливо в Украине — прогнозы и факторы влияния

Украинский топливный рынок начал реагировать на удешевление бензина в оптовом сегменте: закупочная цена упала сразу на 10 грн за литр. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн предположил, что при сохранении нынешних закупочных цен в течение двух-трех недель бензин на АЗС может подешеветь до 80 грн за литр и даже ниже. В то же время, эксперт обратил внимание на противоречивые факторы спроса и предложения, которые могут повлиять на дальнейшую динамику.

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Стоимость топлива в Украине зависит не только от котировок нефти, но и от ситуации на европейских нефтеперерабатывающих заводах, логистике, валютном курсе и расходах на доставку. Поскольку страна импортирует преимущественно готовые нефтепродукты, проблемы с международными маршрутами поставок или рост стоимости перевозок могут сказаться на ценах даже тогда, когда нефть дешевеет. Именно эти факторы объясняли эксперты, оценивая перспективы стоимости бензина до конца 2026 года.

Колебания цен на топливо отражаются и на общей стоимости жизни в Украине. В октябре годовая инфляция ускорилась до 11%, а топливо и масла за год подорожали на 53,9%. Экономические последствия этого роста ощущают не только водители: более дорогие перевозки влияют на себестоимость товаров и услуг.

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