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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Цены на топливо резко взлетели: сколько придется платить 3 октября

Самые высокие цены на отдельные виды топлива по-прежнему наблюдаются у SOCAR, OKKO и WOG, тогда как самые низкие — у «БРСМ-Нафта» и «Укрнафты».

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Цены на АЗС изменились: сколько стоит топливо 3 октября

Цены на АЗС изменились: сколько стоит топливо 3 октября / © Associated Press

По состоянию на 3 октября 2026 года в Украине цены на топливо изменились лишь в отдельных крупных сетях АЗС. Наиболее заметно скорректировали стоимость дизельного топлива, тогда как у большинства операторов цены на бензин, дизельное топливо и автогаз остались на уровне предыдущего дня.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Главкома».

По сравнению со 2 октября изменения зафиксированы в двух из семи сетей. На АЗС KLO обычное дизельное топливо подорожало на 2,10 грн — с 98,80 до 100,90 грн за литр. В то же время топливо ДП+ в этой сети, напротив, подешевело на ту же сумму — со 100,90 до 98,80 грн за литр.

Цены изменились и на АЗС «БРСМ-Нафта». Литр бензина А-95 подешевел с 85,99 до 85,58 грн, а дизельного топлива — с 96,99 до 96,44 грн. Зато автогаз подорожал на 10 копеек — с 42,49 до 42,59 грн за литр.

В UPG, OKKO, WOG, SOCAR и «Укрнафте» стоимость топлива по сравнению со 2 октября не изменилась.

Цены на топливо / © Главком

Цены на топливо / © Главком

Напомним, ранее эксперт по топливу Дмитрий Леушкин отмечал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно вырасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистичному сценарию, а при наихудшем развитии событий — достичь 140–145 гривен.

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