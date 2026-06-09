Цены на топливо сегодня: где бензин и дизель бьют по кошельку, а где дешевеют

АЗС / © pixabay.com

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Крупные украинские сети АЗС обновили стоимость топлива 9 июня. В среднем литр бензина А-95 стоит примерно 75,91 грн, тогда как средняя цена дизельного топлива составляет 85 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

В целом цены на топливо в крупнейших сетях АЗС остались почти без изменений. Корректировка стоимости произошла только у двух операторов: одна сеть снизила цену на дизельное топливо на 1 грн, а другая уменьшила на 1 грн стоимость бензина А-100.

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Сейчас самые высокие цены на бензин и дизельное топливо зафиксированы в сетях ОKKO, WOG и Socar. В то же время самые выгодные предложения имеют «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».

Цены на топливо 9 июня 2026 года

UPG

Бензин А95: 74,9

Бензин А95+: 76,9

ДП: 83,9

ДП+: 85,9

Бензин А100: 84,9

Бензин А92: -

Газ: 44,9

ОККО

Бензин А95: 78,9

Бензин А95+: 81,9

ДП: 87,9

ДП+: 90,9

Бензин А100: 88,9

Бензин А92: -

Газ: 46,9

WOG

Бензин А95: 78,9

Бензин А95+: 81,9

ДП: 87,9

ДП+: 90,9

Бензин А100: 88,9

Бензин А92: -

Газ: 46,9

KLO

Бензин А95: 70,9

Бензин А95+: 78,7

ДП: 82,9

ДП+: 85,4

Бензин А100: 82,5

Бензин А92: 67,9

Газ: 43,4

SOCAR

Бензин А95: 78,9

Бензин А95+: 82,9

ДТ: 87,9

ДП+: 90,9

Бензин А100: 88,9

Бензин А92: -

Газ: 46,9

«Укрнафта»

Бензин А95: 74,9

Бензин А95+: 77,9

ДП: 84,9

ДП+: 86,9

Бензин А100: -

Бензин А92: 69,9

Газ: 44,9

«БРСМ-Нафта»

Бензин А95: 73,99

Бензин А95+: -

ДП: 79,99

ДП+: -

Бензин А100: -

Бензин А92: -

Газ: 44,49

Заметим, эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует возможный рост цен на топливо в Украине до 95 грн/л в августе — октябре из-за геополитической нестабильности и колебания нефтяных котировок. Поскольку украинский рынок оперативно реагирует на мировые изменения, развитие конфликта на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива могут привести к очередному подорожанию, несмотря на текущий тренд на снижение стоимости.

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