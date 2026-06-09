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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Цены на топливо сегодня: где бензин и дизель бьют по кошельку, а где дешевеют

Цены на топливо на АЗС остаются стабильными с минимальными изменениями.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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АЗС

АЗС / © pixabay.com

Крупные украинские сети АЗС обновили стоимость топлива 9 июня. В среднем литр бензина А-95 стоит примерно 75,91 грн, тогда как средняя цена дизельного топлива составляет 85 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

В целом цены на топливо в крупнейших сетях АЗС остались почти без изменений. Корректировка стоимости произошла только у двух операторов: одна сеть снизила цену на дизельное топливо на 1 грн, а другая уменьшила на 1 грн стоимость бензина А-100.

Сейчас самые высокие цены на бензин и дизельное топливо зафиксированы в сетях ОKKO, WOG и Socar. В то же время самые выгодные предложения имеют «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».

Цены на топливо 9 июня 2026 года

UPG

  • Бензин А95: 74,9

  • Бензин А95+: 76,9

  • ДП: 83,9

  • ДП+: 85,9

  • Бензин А100: 84,9

  • Бензин А92: -

  • Газ: 44,9

ОККО

  • Бензин А95: 78,9

  • Бензин А95+: 81,9

  • ДП: 87,9

  • ДП+: 90,9

  • Бензин А100: 88,9

  • Бензин А92: -

  • Газ: 46,9

WOG

  • Бензин А95: 78,9

  • Бензин А95+: 81,9

  • ДП: 87,9

  • ДП+: 90,9

  • Бензин А100: 88,9

  • Бензин А92: -

  • Газ: 46,9

KLO

  • Бензин А95: 70,9

  • Бензин А95+: 78,7

  • ДП: 82,9

  • ДП+: 85,4

  • Бензин А100: 82,5

  • Бензин А92: 67,9

  • Газ: 43,4

SOCAR

  • Бензин А95: 78,9

  • Бензин А95+: 82,9

  • ДТ: 87,9

  • ДП+: 90,9

  • Бензин А100: 88,9

  • Бензин А92: -

  • Газ: 46,9

«Укрнафта»

  • Бензин А95: 74,9

  • Бензин А95+: 77,9

  • ДП: 84,9

  • ДП+: 86,9

  • Бензин А100: -

  • Бензин А92: 69,9

  • Газ: 44,9

«БРСМ-Нафта»

  • Бензин А95: 73,99

  • Бензин А95+: -

  • ДП: 79,99

  • ДП+: -

  • Бензин А100: -

  • Бензин А92: -

  • Газ: 44,49

Заметим, эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует возможный рост цен на топливо в Украине до 95 грн/л в августе — октябре из-за геополитической нестабильности и колебания нефтяных котировок. Поскольку украинский рынок оперативно реагирует на мировые изменения, развитие конфликта на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива могут привести к очередному подорожанию, несмотря на текущий тренд на снижение стоимости.

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Дата публикации
Количество просмотров
150
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