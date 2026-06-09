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Цены на топливо сегодня: где бензин и дизель бьют по кошельку, а где дешевеют
Цены на топливо на АЗС остаются стабильными с минимальными изменениями.
Крупные украинские сети АЗС обновили стоимость топлива 9 июня. В среднем литр бензина А-95 стоит примерно 75,91 грн, тогда как средняя цена дизельного топлива составляет 85 грн за литр.
Об этом сообщает «Главком».
В целом цены на топливо в крупнейших сетях АЗС остались почти без изменений. Корректировка стоимости произошла только у двух операторов: одна сеть снизила цену на дизельное топливо на 1 грн, а другая уменьшила на 1 грн стоимость бензина А-100.
Сейчас самые высокие цены на бензин и дизельное топливо зафиксированы в сетях ОKKO, WOG и Socar. В то же время самые выгодные предложения имеют «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».
Цены на топливо 9 июня 2026 года
UPG
Бензин А95: 74,9
Бензин А95+: 76,9
ДП: 83,9
ДП+: 85,9
Бензин А100: 84,9
Бензин А92: -
Газ: 44,9
ОККО
Бензин А95: 78,9
Бензин А95+: 81,9
ДП: 87,9
ДП+: 90,9
Бензин А100: 88,9
Бензин А92: -
Газ: 46,9
WOG
Бензин А95: 78,9
Бензин А95+: 81,9
ДП: 87,9
ДП+: 90,9
Бензин А100: 88,9
Бензин А92: -
Газ: 46,9
KLO
Бензин А95: 70,9
Бензин А95+: 78,7
ДП: 82,9
ДП+: 85,4
Бензин А100: 82,5
Бензин А92: 67,9
Газ: 43,4
SOCAR
Бензин А95: 78,9
Бензин А95+: 82,9
ДТ: 87,9
ДП+: 90,9
Бензин А100: 88,9
Бензин А92: -
Газ: 46,9
«Укрнафта»
Бензин А95: 74,9
Бензин А95+: 77,9
ДП: 84,9
ДП+: 86,9
Бензин А100: -
Бензин А92: 69,9
Газ: 44,9
«БРСМ-Нафта»
Бензин А95: 73,99
Бензин А95+: -
ДП: 79,99
ДП+: -
Бензин А100: -
Бензин А92: -
Газ: 44,49
Заметим, эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует возможный рост цен на топливо в Украине до 95 грн/л в августе — октябре из-за геополитической нестабильности и колебания нефтяных котировок. Поскольку украинский рынок оперативно реагирует на мировые изменения, развитие конфликта на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива могут привести к очередному подорожанию, несмотря на текущий тренд на снижение стоимости.