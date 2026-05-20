Цены на топливо снова подскочили: сколько стоят бензин и дизель 20 мая

В Украине зафиксировано очередное повышение стоимости автомобильного топлива. Только за последние сутки крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизель от 50 коп. до 1 грн.

Актуальные цены на топливо 20 мая сообщило «РБК-Украина».

За последние сутки топливо в Украине подорожало от 50 коп. до 1 грн. Так, на заправках сетей OKKO и SOCAR стоимость всех видов бензина выросла сразу на 1 грн.

Государственная «Укрнафта» также пересмотрела цены на бензин марки 98 Energy, 95 Energy, А-95 и А-92, повысив их на 50 коп. В то же время сеть и дальше остается одной из самых выгодных для водителей среди крупнейших популярных АЗС.

Цены на топливо 20 мая 2026 года

ОККО

Цена на стандартный бензин составляет 79,9 грн.

Премиальный бензин стоит 82,9 грн.

Стоимость стандартного дизельного топлива (ДТ) составляет 89,9 грн.

Премиальное дизельное топливо обойдется в 92,9 грн.

WOG

Стоимость стандартного бензина составляет 79,9 грн.

За премиальный бензин придется заплатить 82,9 грн.

Стандартное дизельное топливо стоит 89,9 грн.

Цена на премиальное дизельное топливо составляет 92,9 грн.

ГНКАР

Стандартный бензин продается по цене 79,99 грн.

Премиальный бензин стоит 83,99 грн.

Цена на стандартное дизельное топливо составляет 89,99 грн.

За премиальное дизельное топливо нужно заплатить 92,99 грн.

«Укрнафта»

Самая низкая цена на стандартный бензин зафиксирована здесь и составляет 73,4 грн.

Премиальный бензин стоит 76,4 грн.

Стоимость стандартного дизельного топлива составляет 86,9 грн.

Премиальное дизельное топливо обойдется в 88,9 грн.

К слову, с 1 июля бензин в Украине может подорожать примерно на 4 грн за литр из-за введения обязательного содержания биоэтанола в топливе на уровне 7 — 10%. Владелец сети АЗС UPG Владимир Петренко отметил, что даже при условии закупки биоэтанола в Украине цены будут ориентироваться на европейский рынок, где уже продают отечественный спирт. В то же время глава энергетического комитета парламента Андрей Герус считает, что сети АЗС смогут наладить добавление биоэтанола внутри страны, что позволит избежать расходов на импортную логистику и положительно повлияет на цену.

