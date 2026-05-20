ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
113
Время на прочтение
2 мин

Цены на топливо снова подскочили: сколько стоят бензин и дизель 20 мая

Украинские АЗС снова пересмотрели ценники на топливо в сторону подорожания. Самый большой скачок — 1 грн.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Комментарии
Цена на топливо в Украине выросли

Цена на топливо в Украине выросли / © ТСН

В Украине зафиксировано очередное повышение стоимости автомобильного топлива. Только за последние сутки крупные сети АЗС подняли цены на бензин и дизель от 50 коп. до 1 грн.

Актуальные цены на топливо 20 мая сообщило «РБК-Украина».

За последние сутки топливо в Украине подорожало от 50 коп. до 1 грн. Так, на заправках сетей OKKO и SOCAR стоимость всех видов бензина выросла сразу на 1 грн.

Государственная «Укрнафта» также пересмотрела цены на бензин марки 98 Energy, 95 Energy, А-95 и А-92, повысив их на 50 коп. В то же время сеть и дальше остается одной из самых выгодных для водителей среди крупнейших популярных АЗС.

Цены на топливо 20 мая 2026 года

ОККО

  • Цена на стандартный бензин составляет 79,9 грн.

  • Премиальный бензин стоит 82,9 грн.

  • Стоимость стандартного дизельного топлива (ДТ) составляет 89,9 грн.

  • Премиальное дизельное топливо обойдется в 92,9 грн.

WOG

  • Стоимость стандартного бензина составляет 79,9 грн.

  • За премиальный бензин придется заплатить 82,9 грн.

  • Стандартное дизельное топливо стоит 89,9 грн.

  • Цена на премиальное дизельное топливо составляет 92,9 грн.

ГНКАР

  • Стандартный бензин продается по цене 79,99 грн.

  • Премиальный бензин стоит 83,99 грн.

  • Цена на стандартное дизельное топливо составляет 89,99 грн.

  • За премиальное дизельное топливо нужно заплатить 92,99 грн.

«Укрнафта»

  • Самая низкая цена на стандартный бензин зафиксирована здесь и составляет 73,4 грн.

  • Премиальный бензин стоит 76,4 грн.

  • Стоимость стандартного дизельного топлива составляет 86,9 грн.

  • Премиальное дизельное топливо обойдется в 88,9 грн.

К слову, с 1 июля бензин в Украине может подорожать примерно на 4 грн за литр из-за введения обязательного содержания биоэтанола в топливе на уровне 7 — 10%. Владелец сети АЗС UPG Владимир Петренко отметил, что даже при условии закупки биоэтанола в Украине цены будут ориентироваться на европейский рынок, где уже продают отечественный спирт. В то же время глава энергетического комитета парламента Андрей Герус считает, что сети АЗС смогут наладить добавление биоэтанола внутри страны, что позволит избежать расходов на импортную логистику и положительно повлияет на цену.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
113
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie