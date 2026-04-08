Цены на топливо снова повысились: какова стоимость дизеля и бензина на АЗС 8 апреля

Бензин. / © pixabay.com

В Украине в среду, 8 апреля, на АЗС снова подорожало горючее. Некоторые виды бензина и дизеля выросли в цене на менее чем гривну, но некоторые — более чем на 2 грн. В частности, стоимость ГП изменилась больше всего.

Об этом свидетельствует мониторинг издания «Главком».

В сети OKKO дизельное топливо стоит 93,90 грн — это на 1,90 грн больше, чем накануне, а ДП Pulls — 96,90 грн (+1,90 грн). В то же время на WOG дизель подорожал на 2,10 грн — 94,00 грн, а ДТ+ — 97 грн.

Дешевле ДП на «БРСМ-Нефти» и «Укрнафте» — цены остались на вчерашнем уровне. В этой сети бензин А-95 — стоит 69,90 грн, а ДТ — 87,90 грн.

На некоторых автозаправках изменились цели и на бензин марки А-95 — на UPG (+59 коп.), KLO (1,40 грн). Вырос в цене также А-100 — на UPG (+77 коп.).

Цены на горючее по состоянию на 8 апреля 2026-го.

Напомним, топливный эксперт Дмитрий Леушкин предупредил о том, что на АЗС горючее может подорожать до 100 грн. По его словам, произойти это может уже через две недели. Нынешние цены на АЗС, говорит он, искусственно тормозят. Государство временно оттягивает инфляционный шок, сдерживая стоимость дизеля и бензина в сети заправок «Укрнафта».