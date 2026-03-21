ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
256
Время на прочтение
1 мин

Цены на топливо снова выросли: какова стоимость бензина и дизеля 21 марта

В субботу с утра некоторые сети АЗС повысили стоимость отдельных видов горючего.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
АЗС. / © УНИАН

Утром 21 марта на украинских автозаправках цены на бензин практически не изменились. Впрочем, стоимость дизеля выросла на 1–2 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания «Главком».

На некоторых автозаправках возросла стоимость дизельного горючего. В частности, на UPG (+1,50 грн.), Socar (1 грн.), ОККО (+2 грн.).

Средняя стоимость топлива утром 21 марта:

  • бензин А-95 — 72,64 грн за литр

  • бензин А-95+ — 76,80 грн за литр

  • бензин А-100 — 84,37 грн за литр

  • ГП — 82,82 грн за литр

  • газ — 45,44 грн

Цены на горючее на АЗС 21 марта

Цены на горючее в Украине 21 марта. Фото: Главком.

Цены на топливо в Украине.

В Украине на фоне войны на Ближнем Востоке выросли цены на бензин и дизель, но жиотаж на рынке горючего продолжается дальше. Впрочем, и это не предел. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин предупреждает, что в течение ближайшей недели на премиальных украинских АЗС (например, OKKO или WOG) стоимость горючего пробьет новые психологические отметки.

В то же время , в Украине заработал кэшбек на горючее от 5% до 15%. Максимальная сумма выплаты — 1000 гривен в месяц. Программа действует до 1 мая в рамках «Национального Кэшбека». Деньги начисляются на карту автоматически, если вы уже подключены к системе через «Действие».

Дата публикации
Количество просмотров
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie