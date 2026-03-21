Цены на топливо снова выросли: какова стоимость бензина и дизеля 21 марта

Утром 21 марта на украинских автозаправках цены на бензин практически не изменились. Впрочем, стоимость дизеля выросла на 1–2 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания «Главком».

На некоторых автозаправках возросла стоимость дизельного горючего. В частности, на UPG (+1,50 грн.), Socar (1 грн.), ОККО (+2 грн.).

Средняя стоимость топлива утром 21 марта:

бензин А-95 — 72,64 грн за литр

бензин А-95+ — 76,80 грн за литр

бензин А-100 — 84,37 грн за литр

ГП — 82,82 грн за литр

газ — 45,44 грн

В Украине на фоне войны на Ближнем Востоке выросли цены на бензин и дизель, но жиотаж на рынке горючего продолжается дальше. Впрочем, и это не предел. Топливный эксперт Дмитрий Леушкин предупреждает, что в течение ближайшей недели на премиальных украинских АЗС (например, OKKO или WOG) стоимость горючего пробьет новые психологические отметки.

В то же время , в Украине заработал кэшбек на горючее — от 5% до 15%. Максимальная сумма выплаты — 1000 гривен в месяц. Программа действует до 1 мая в рамках «Национального Кэшбека». Деньги начисляются на карту автоматически, если вы уже подключены к системе через «Действие».