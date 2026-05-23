Цены на топливо снова выросли: сколько стоят бензин, дизель и газ 23 мая

23 мая на некоторых АЗС существенно переписали ценники. Кое-где стоимость горючего снова подскочила. Есть заправки, которые держат старые цены для своих клиентов. Подробно о ценах на топливо сегодня — дальше.

Актуальными ценами поделился «Главком».

Цены на топливо 23 мая: где подорожал бензин

Самое дорогое топливо сегодня в Украине на АЗС сетей «ОККО», «WOG» и «Socar». Самое дешевое топливо можно купить на АЗС «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».

Крупнейшие сети за последние сутки снова подняли цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 выросла до 77,34 грн/литр. Средняя стоимость дизеля — 87,78 грн за литр.

Даже на «Укрнафте», которая долго держала цены для украинцев, произошло удорожание бензина А-95, А-95+ и А-92.

Цены на топливо 23 мая такие:

«UPG»: А-95 — 77,40 грн/литр; А95+ — 79,40 грн/литр; ДТ — 86,49 грн/литр; ДТ+ — 88,90 грн/литр; А100 — 84,90 грн/литр.

«OKKO»: А-95 — 79,90 грн/литр; А95+ — 82,90 грн/литр; ДТ — 89,90 грн/литр; ДТ+ — 92,90 грн/литр; А100 — 89,90 грн/литр.

«WOG»: А-95 — 79,90 грн/литр; А95+ — 82,90 грн/литр; ДТ — 89,90 грн/литр; ДТ+ — 92,90 грн/литр; А100 — 89,90 грн/литр.

«KLO»: А-95 — 73,90 грн/литр; А95+ — 81,70 грн/литр; ДТ — 87,40 грн/литр; ДТ+ — 89,90 грн/литр; А100 — 85,50 грн/литр; А92 — 70,90 грн/литр.

Socar: А-95 — 79,90 грн/литр; А95+ — 83,90 грн/литр; ДТ — 89,90 грн/литр; ДТ+ — 92,90 грн/литр; А100 — 89,90 грн/литр.

«Укрнафта»: А-95 — 68,99 грн/литр; А-95+ — 71,99 грн/литр; ДТ — 73,99 грн/литр; А-92 — 65,99 грн/литр.

«БРСМ-Нафта»: А-95 — 72,99 грн/литр; ДТ — 83,99 грн/литр.

Газ на украинских АЗС стоит 23 мая так:

«UPG»: 46,90 грн.

«OKKO»: 48,90 грн.

WOG: 48,90 грн.

«KLO»: 47,50 грн.

«Socar»: 48,90 грн.

«Укрнафта»: 41,99 грн.

«БРСМ-Нафта»: 45,49 грн.

Будет ли горючее стоить по 100 грн

Напомним, цены на топливо в Украине остаются относительно стабильными, а предпосылок для их роста до 100 грн за литр нет. Как заявил директор компании «А-95» Сергей Куюн, разговоры о трехзначных ценниках появились из-за обновления стел на АЗС, однако такой сценарий возможен только в случае нового резкого скачка мировых котировок.

По словам эксперта, цена в 100 грн была реальной в период пиковых мировых цен (более 1500 долларов за тонну), когда оптовая стоимость в Украине достигала 92 грн за литр. Сейчас опт снизился до 80 грн, а розничная цена на заправках составляет около 87–88 грн, поэтому оснований для паники нет.

Кроме того, Сергей Куюн подчеркнул, что спекуляции на рынке маловероятны из-за высокой конкуренции между сетями АЗС. Любое необоснованное повышение стоимости сразу ударит по продажам оператора, ведь потребители просто выберут более дешевую заправку.

