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Цены на топливо в Украине 20 июня: где бензин и дизель стоят дороже всего
На украинских заправках обновили цены на бензин, дизельное топливо и газ. Узнайте, где литр топлива стоит дороже всего.
Украинские сети АЗС обновили цены на топливо. Дороже всего заправить автомобиль сейчас можно на станциях ОККО, WOG и Socar, а дешевле всего — на АЗС «Укрнафты» и «БРСМ-Нафты».
Об этом сообщает «Главком».
Средняя цена бензина А-95 в настоящее время составляет 75,91 грн за литр, а дизельного топлива — 80,90 грн.
Цены на топливо сегодня, 20 июня 2026 года
UPG
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 78,90 грн/л
ДП+ — 76,26 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 40,90 грн/л
OKKO
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 43,90 грн/л
WOG
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 43,90 грн/л
KLO
А95 — 71,40 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 77,70 грн/л
ДП+ — 80,70 грн/л
А100 — 83,00 грн/л
А92 — 67,40 грн/л
Газ — 41,50 грн/л
SOCAR
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 83,90 грн/л
ДП+ — 86,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 43,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 73,90 грн/л
ДП — 77,90 грн/л
ДП+ — 77,90 грн/л
А100 — нет
А92 — 69,90 грн/л
Газ — 40,90 грн/л
БРСМ-Нефть
А95 — 72,99 грн/л
А95+ — нет
ДП — 79,99 грн/л
ДП+ — нет
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 43,49 грн/л
Напомним, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозирует дальнейшее снижение цен на топливо в Украине. По его словам, в ближайшее время дизельное топливо может подешеветь ещё на 6–7 грн за литр. В то же время бензин также имеет потенциал к удешевлению, однако в меньшей степени. Эксперт связывает это с изменениями на европейском рынке нефтепродуктов.