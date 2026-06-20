Цены на топливо в Украине 20 июня: где бензин и дизель стоят дороже всего

Цены на топливо / © Associated Press

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Украинские сети АЗС обновили цены на топливо. Дороже всего заправить автомобиль сейчас можно на станциях ОККО, WOG и Socar, а дешевле всего — на АЗС «Укрнафты» и «БРСМ-Нафты».

Об этом сообщает «Главком».

Средняя цена бензина А-95 в настоящее время составляет 75,91 грн за литр, а дизельного топлива — 80,90 грн.

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Цены на топливо сегодня, 20 июня 2026 года

UPG

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 78,90 грн/л

ДП+ — 76,26 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 40,90 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 43,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 43,90 грн/л

KLO

А95 — 71,40 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 77,70 грн/л

ДП+ — 80,70 грн/л

А100 — 83,00 грн/л

А92 — 67,40 грн/л

Газ — 41,50 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДП — 83,90 грн/л

ДП+ — 86,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 43,90 грн/л

UKRNAFTA

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 73,90 грн/л

ДП — 77,90 грн/л

ДП+ — 77,90 грн/л

А100 — нет

А92 — 69,90 грн/л

Газ — 40,90 грн/л

БРСМ-Нефть

А95 — 72,99 грн/л

А95+ — нет

ДП — 79,99 грн/л

ДП+ — нет

А100 — нет

А92 — нет

Газ — 43,49 грн/л

Напомним, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин прогнозирует дальнейшее снижение цен на топливо в Украине. По его словам, в ближайшее время дизельное топливо может подешеветь ещё на 6–7 грн за литр. В то же время бензин также имеет потенциал к удешевлению, однако в меньшей степени. Эксперт связывает это с изменениями на европейском рынке нефтепродуктов.

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