Цены на топливо в Украине: Климкин спрогнозировал, что будет дальше

Цены на топливо будут расти

Мир уже столкнулся с ростом цен на топливо, удобрения и металлы из-за войны на Ближнем Востоке, но это только первая волна удорожания.

Об этом в эфире проекта Новости.LIVE «Архитектура Безопасности» заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, после нефтяных кризисов мир сталкивается с инфляцией и экономическим спадом, и Украина также ощутит эти последствия.

«Это по нам также ударит, маховиком. Все прекрасно понимают, что в настоящее время отдельных войн не бывает. С Ираном это очень отчетливо», — сказал он.

Связь между ценами на топливо и скачками цен на товары

Основным фактором, влияющим на цену бензина и дизельного топлива, является стоимость нефти на мировых рынках. Текущее удорожание в Украине, по мнению ряда украинских экспертов, в первую очередь касается товаров на рынке топлива.

В то же время рост цен на бензин и дизель может автоматически вызвать резкое удорожание продуктов.

НБУ фиксирует смену инфляционного тренда

По оценкам Нацбанка, прямое влияние от удорожания горючего может составлять от 0,5 до 1 п.п.

В контексте удорожания топлива не менее существенны вторичные эффекты. Они отражают влияние глобального топливного кризиса на цепи производства массы товаров.

Последствия этого влияния могут быть значительно больше, чем сейчас. В результате инфляция 2026 года может быть на 1,5–2,8% выше.

