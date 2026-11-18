Бензин и дизель могут подешеветь по меньшей мере на 15 грн.

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В Украине в ближайшие две недели могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо. Экономист Олег Устенко считает, что удешевление может составить около 20% от нынешней стоимости.

Об этом Устенко заявил в эфире Новости LIVE.

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Как Устенко предлагает считать будущую цену

По словам экономиста, ожидаемое снижение должно касаться обоих видов топлива— и бензина, и дизеля. Он предложил водителям простой способ подсчитать сколько может стоить литр после удешевления: нынешнюю цену нужно умножить на 0,8.

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«Любую цену, которую вы видите сейчас на АЗС, и это касается и дизеля, и бензина, смело можно перемножать на 0,8, чтобы понять, какой будет цена на нефтепродукт», — отметил Устенко.

Ведущая уточнила, будет ли это означать около 70 грн за литр. Экономист ответил, что при нынешней цене в 90 грн и несколько большее снижение должно составлять не менее 15 грн.

«Если мы отталкиваемся от цены 90 с копейками, которая есть сейчас, то, соответственно, мы должны увидеть с вами хотя бы на 15 гривен меньше. Хотя бы», — подчеркнул он.

Сколько может стоить бензин и дизель.

По состоянию на 18 ноября средняя цена бензина А-95 в Украине составила 87,90 грн за литр, а дизельного топлива — 101 грн/л, сообщил Укринформ со ссылкой на данные портала «Минфин».

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Если применить озвученный Устенко коэффициент к этим средним ценам, условная стоимость бензина А-95 составит около 70,32 грн/л, а дизеля — 80,80 грн/л.

Что происходит с ценами на АЗС

18 ноября большинство крупных сетей автозаправок не меняли ценников на бензин и дизель, однако WOG второй день подряд снижала стоимость дизеля на 1 грн за литр. Самый дешевый А-95 среди перечисленных сетей стоил 86,90 грн/л, а дизель от 99,56 грн/л.

Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн ожидает, что тенденция к удешевлению сохранится по крайней мере до конца ноября: бензин может приблизиться к 80 грн/л или даже опуститься ниже, а дизель — подешеветь до уровня менее 100 грн/л. Эксперт связывает это с резким падением оптовых цен и постепенным возобновлением поставок, благодаря чему более дешевые партии топлива уже начали поступать на АЗС.

В то же время, дальнейшая динамика до конца года будет зависеть от ситуации на мировом энергетическом рынке. Экономистка Елена Нусинова обращала внимание на риски обострения конфликта на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством через Ормузский пролив и решений стран ОПЕК+. При негативном сценарии бензин А-95 может снова приблизиться к 100 грн за литр. Она также объясняла, что на украинские ценники влияют не только нефтяные котировки, но стоимость готового топлива в Европе, логистика и курс валют.

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