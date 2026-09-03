Цены на топливо в Украине резко выросли: сколько стоит заправить авто 3 сентября

АЗС / © Associated Press

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Украинские автозаправочные станции зафиксировали очередной рост цен на топливо. По состоянию на 3 сентября средняя стоимость бензина А-95 достигла 82,08 грн/литр, а дизельного горючего — 92,77 грн/литр.

Об этом сообщает «Главком».

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В большинстве сетей АЗС за сутки зафиксировали повышение цен на топливо. Стоимость А-95, А-95+, А-100 и дизельного горючего выросла на 1 грн/л.

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В то же время, на 50 коп./л подорожал автогаз на UPG, а на KLO его цена увеличилась до 1 грн/л. В «БРСМ-Нафта» бензин А-95 прибавил в цене 2 грн/л, тогда как дизельное топливо стало дороже на 1 грн/л. «Укрнафта» цены на горючее не меняла.

Самые высокие цены остаются в сетях ОKKO, WOG и Socar. Самым дешевым горючим можно заправиться на АЗС «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо в Украине 3 сентября 2026 года

UPG

А95 — 80,90 грн

А95+ — 82,90 грн

ДТ — 91,90 грн

ДТ+ — 93,90 грн

А100 — 88,90 грн

А92

Газ — 43,90 грн

OKKO

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А95 — 84,90 грн

А95+ — 87,90 грн

ДТ — 94,90 грн

ДТ+ — 97,90 грн

А100 — 94,90 грн

А92

Газ — 44,90 грн

WOG

А95 — 85,90 грн

А95+ — 88,90 грн

ДТ — 95,90 грн

ДТ+ — 98,90 грн

А100 — 95,90 грн

А92

Газ — 45,50 грн

КLО

А95 — 79,10 грн

А95+ — 81,80 грн

ДТ — 91,90 грн

ДТ+ — 94,60 грн

А100 — 89,90 грн

А92 — 77,60 грн

Газ — 43,40 грн

SOCAR

А95 — 84,90 грн

А95+ — 87,90 грн

ДТ — 95,90 грн

ДТ+ — 98,90 грн

А100 — 94,90 грн

А92

Газ — 44,90 грн

«Укрнафта»

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А95 — 79,90 грн

А95+ — 82,90 грн

ДТ — 89,90 грн

ДТ+ — 91,90 грн

А100

А92 — 77,90 грн

Газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»

А95 — 78,99 грн

А95+ —

ДТ — 88,99 грн

ДТ+ —

А100

А92

Газ — 40,99 грн

Напомним, эксперты прогнозируют, что в сентябре цены на горючее будут оставаться преимущественно стабильными, а при благоприятных условиях могут даже несколько снизиться. Среди факторов, которые могут отразиться на стоимости, называют конкуренцию между сетями АЗС и отсутствие обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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