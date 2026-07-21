Цены на топливо выросли: сколько стоят бензин, дизель и газ 21 июля

Цены на топливо

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Крупные сети автозаправочных станций в Украине обновили цены на топливо. По состоянию на 21 июля средняя цена бензина А-95 составляет 78,07 грн за литр, а дизельного топлива — 80,21 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

По данным издания, по сравнению с предыдущим днём большинство операторов повысили цены на бензин и дизельное топливо. В одной из сетей все виды топлива, за исключением автогаза, подорожали на 2 грн за литр, еще в одной — на 1 грн за литр. Также отдельные операторы увеличили стоимость бензина А-95 на 1 грн за литр, а дизельного топлива и ДП+ — до 2 грн за литр. Лишь одна сеть оставила цены без изменений.

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Самое дорогое топливо в настоящее время продают сети OKKO, WOG и SOCAR. В то же время самые низкие цены традиционно предлагают БРСМ и «Укрнафта».

Цены на топливо 21 июля 2026 года

UPG

A95 — 76,40 грн/л

A95+ — 78,40 грн/л

ДП — 78,90 грн/л

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ДП+ — 80,90 грн/л

A100 — 86,40 грн/л

Газ — 38,40 грн/л

OKKO

A95 — 80,90 грн/л

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A95+ — 83,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

A100 — 90,90 грн/л

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Газ — 41,90 грн/л

WOG

A95 — 81,50 грн/л

A95+ — 84,50 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

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A100 — 91,50 грн/л

Газ — 41,90 грн/л

KLO

A95 — 75,90 грн/л

A95+ — 79,70 грн/л

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ДП — 80,50 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

A100 — 87,70 грн/л

A92 — 71,70 грн/л

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Газ — 38,90 грн/л

SOCAR

A95 — 82,90 грн/л

A95+ — 86,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

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ДП+ — 85,90 грн/л

A100 — 92,90 грн/л

Газ — 41,90 грн/л

Укрнафта

A95 — 77,90 грн/л

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A95+ — 80,90 грн/л

ДП — 78,90 грн/л

ДП+ — 80,90 грн/л

A92 — 73,90 грн/л

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Газ — 38,40 грн/л

БРСМ-Нефть

A95 — 72,99 грн/л

ДП — 76,49 грн/л

Газ — 37,99 грн/л

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Напомним, ранее основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин сообщил, что в ближайшие недели на украинских автозаправочных станциях ожидается очередная волна подорожания топлива, в результате чего цены на АЗС могут постепенно подняться до отметки 90–93 гривны за литр.

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