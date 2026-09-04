Цены на топливо взбесились: сколько на АЗС стоят бензин, дизель и газ

АЗС / © Associated Press

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Крупнейшие сети АЗС в Украине 4 сентября обновили ценники на горючее. Средняя стоимость бензина А-95 достигла 82,76 грн за литр, а дизеля — 93,51 грн за литр на фоне очередного удорожания.

Об этом сообщает «Главком».

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По сравнению с предыдущим днем цены на топливо повысились в большинстве сетей АЗС. Бензины А-95, А-95+ и А-100, а также дизельное топливо прибавили в цене по 1 грн/л. В некоторых сетях стоимость А-100 и дизеля выросла еще более существенно — до 2 грн/л.

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В то же время на «Укрнафте» бензин А-95+ подешевел на 3 грн/л. В сети WOG цены остались на прежнем уровне. Автогаз изменился в цене в одной сети, где его стоимость выросла на 1 грн/л.

Самое дорогое топливо продается на автозаправках ОKKO, WOG и Socar. Самые низкие цены по-прежнему остаются в сетях «БРСМ-Нафта» и «Укрнафта».

Цены на топливо в Украине 4 сентября 2026 года

UPG

А-95 — 81,90 грн

А-95+ — 83,90 грн

ДТ — 92,90 грн

ДТ+ — 94,90 грн

А-100 — 90,90 грн

А-92

Газ — 43,90 грн

OKKO

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А-95 — 85,90 грн

А-95+ — 88,90 грн

ДТ — 95,90 грн

ДТ+ — 98,90 грн

А-100 — 95,90 грн

А-92

Газ — 44,90 грн

WOG

А-95 — 85,90 грн

А-95+ — 88,90 грн

ДТ — 95,90 грн

ДТ+ — 98,90 грн

А-100 — 95,90 грн

А-92

Газ — 45,50 грн

KLO

А-95 — 79,80 грн

А-95+ — 82,70 грн

ДТ — 93,10 грн

ДТ+ — 95,80 грн

А-100 — 91,10 грн

А-92 — 77,60 грн

Газ — 43,40 грн

SOCAR

А-95 — 85,90 грн

А-95+ — 88,90 грн

ДТ — 96,90 грн

ДТ+ — 99,99 грн

А-100 — 95,90 грн

А-92

Газ — 44,90 грн

«Укрнафта»

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А-95 — 79,90 грн

А-95+ — 79,90 грн

ДТ — 89,90 грн

ДТ+ — 91,90 грн

А-100

А-92 — 77,90 грн

Газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»

А-95 — 79,99 грн

А-95+

ДТ — 89,99 грн

ДТ+ —

А-100

А-92

Газ — 41,99 грн

К слову, как предупредил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, бензин и дизель в Украине могут подорожать примерно на 5 грн за литр в течение двух недель из-за резкого роста мировых цен на нефтепродукты. Так, оптовый рынок за последние три дня прибавил 4-4,5 грн, что влечет и розничные цены.

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