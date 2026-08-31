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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Цены на яблоки в Украине резко изменились: сколько просят за килограмм

Украинские яблоки нового урожая продолжают дешеветь. Сейчас килограмм качественных осенних сортов стоит 15–25 грн, а годовое падение цен уже достигло 44%.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Цены на яблоки в Украине.

Цены на яблоки в Украине / © unsplash.com

В Украине снова начали дешеветь яблоки осенних сортов. Главные причины — рост количества урожая на рынке и довольно слабый интерес покупателей.

Об этом пишут специалисты EastFruit.

В Украине дешевеют яблоки: сколько просят за килограмм

Сегодня качественную продукцию яблок оптовики реализуют за 15–25 грн/кг. Если сравнивать с концом предыдущей рабочей недели, цены упали в среднем на 20%.

Производители разъясняют: сейчас на рынок массово вывозят осенние сорта фруктов.

Они не предназначены для длительного хранения в хранилищах, поэтому садоводы пытаются сбыть урожай как можно быстрее, уступая цену.

Как следствие, фрукты нового урожая сейчас стоят в среднем на 44% меньше, чем в конце августа 2025 года.

Цены на сало в Украине

Напомним, в июле 2026 года цены на сало в Украине продолжили тенденцию к постепенному снижению, которое наблюдается каждый месяц еще с середины весны. По сравнению с июнем средняя стоимость продукта снизилась с 212,11 грн/кг до 210,92 грн/кг.

Несмотря на это, в годовом исчислении зафиксирован рост цены на 21% — в июле прошлого года килограмм сала стоил 174,64 грн.

Статистика Госстата не учитывает ситуацию на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.

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