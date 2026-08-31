- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 28
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на яблоки в Украине резко изменились: сколько просят за килограмм
Украинские яблоки нового урожая продолжают дешеветь. Сейчас килограмм качественных осенних сортов стоит 15–25 грн, а годовое падение цен уже достигло 44%.
В Украине снова начали дешеветь яблоки осенних сортов. Главные причины — рост количества урожая на рынке и довольно слабый интерес покупателей.
Об этом пишут специалисты EastFruit.
В Украине дешевеют яблоки: сколько просят за килограмм
Сегодня качественную продукцию яблок оптовики реализуют за 15–25 грн/кг. Если сравнивать с концом предыдущей рабочей недели, цены упали в среднем на 20%.
Производители разъясняют: сейчас на рынок массово вывозят осенние сорта фруктов.
Они не предназначены для длительного хранения в хранилищах, поэтому садоводы пытаются сбыть урожай как можно быстрее, уступая цену.
Как следствие, фрукты нового урожая сейчас стоят в среднем на 44% меньше, чем в конце августа 2025 года.
Цены на сало в Украине
Напомним, в июле 2026 года цены на сало в Украине продолжили тенденцию к постепенному снижению, которое наблюдается каждый месяц еще с середины весны. По сравнению с июнем средняя стоимость продукта снизилась с 212,11 грн/кг до 210,92 грн/кг.
Несмотря на это, в годовом исчислении зафиксирован рост цены на 21% — в июле прошлого года килограмм сала стоил 174,64 грн.
Статистика Госстата не учитывает ситуацию на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.