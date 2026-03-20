Цены на яйца к Пасхе: преодолеют ли они отметку в 100 гривен

Яйца / © unsplash.com

Реклама

В преддверии Пасхи украинцы традиционно готовятся к существенному удару по кошелькам, ведь спрос на главный символ праздника — яйца — растет в разы. Однако в этом году ситуация на рынке может стать исключением из правил.

Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко для «УНИАН».

По его словам, стоимость продукции уже уперлась в «потолок», который диктует низкая покупательная способность населения.

Реклама

«На сегодняшний день отпускные цены птицефабрик достигли своих пиковых значений, на которые очень сильно влияют покупательная способность и спрос населения. Поэтому мы не ожидаем их дальнейшего роста к Пасхе», — подчеркнул эксперт.

Более того, Карпенко прогнозирует, что благодаря борьбе супермаркетов за клиента яйца можно будет приобрести даже дешевле: «Напротив, благодаря акционным предложениям сетей потребители получат доступ к качественной продукции по приемлемым ценам».

Обычно дефицит провоцирует рост цен, но в 2026 производители подготовились заранее. Увеличение объемов производства позволяет насытить рынок даже в пиковые дни.

«В канун пасхальных праздников из-за повышенного спроса на яйца увеличивается и предложение продукции от производителей. Это влияет на общую ситуацию на рынке и соответственно способствует снижению цен. Очевидно, что пиковые периоды удорожания уже прошли», — отметил Карпенко.

Реклама

Удорожание цен в Украине — последние новости

Напомним, зимой 2026 года в Украине наблюдались длительные морозы, которые оказали существенное влияние на состояние садов и ягодников, особенно в южных регионах. Из-за отсутствия снежного покрова растения остались без естественной защиты, что привело к промерзанию корневой системы и повреждению почек.

Наиболее уязвимыми оказались косточковые культуры, в частности абрикосы, вишни и черешни, а также яблони. По предварительным оценкам, часть насаждений могла понести значительные потери, однако окончательные масштабы повреждений определяются после стабилизации температуры.

В отдельных регионах, в частности, на Николаевщине, уже зафиксировано повреждение значительной части почек, что может повлиять на будущий урожай.

Эксперты отмечают, что сокращение урожая способно привести к росту доли импортной продукции на рынке и удорожанию фруктов из-за дополнительных затрат на логистику.

Реклама

Однако, аналитик УКАБ Максим Гопка отметил, что цены на овощи борщового набора 2026 года ниже прошлогодних благодаря хорошему урожаю и качественным запасам, однако до июня стоимость импортных продуктов будет расти из-за истощения внутренних ресурсов. Эксперт рассказал, что удешевление тепличных помидоров и огурцов ожидается в мае с появлением украинской продукции, если погода позволит.