Цены на яйца после Пасхи: сколько стоит десяток в популярных супермаркетах

Яйца / © pexels.com

Реклама

После Пасхальных праздников в Украине обновились цены на куриные яйца. Несмотря на ожидания потребителей традиционного сезонного удешевления, статистика свидетельствует об обратном. Аналитики зафиксировали очередной скачок стоимости продукта, который является базовым в корзине каждого украинца.

Об этом пишут “Новости.LIVE”.

Согласно данным Минфина, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 по состоянию на 17 апреля достигает отметки в 87 гривен. В целом динамика цен во втором месяце весны оказалась восходящей.

Реклама

Индекс потребительских цен в апреле 2026 года составил 102,78%. Это означает, что из-за влияния Пасхи и ряда других экономических факторов куриные яйца подорожали на 2,78% по отношению к показателям марта», — отмечают эксперты.

Где самые выгодные предложения

Журналисты провели мониторинг ассортимента популярных магазинов, чтобы выяснить, сколько придется минимально выложить за одну упаковку яиц. Результаты продемонстрировали существенный ценовой разрыв между разными торговыми сетями.

Самая низкая цена на десяток яиц предлагает сеть «Сільпо» — здесь продукт можно приобрести за 65,91 грн. На несколько копеек дороже у «Варуси» — 66,50 грн. В популярной сети Ашан ценник уже пересек отметку в 70 гривен и составляет 73,90 грн.

Сети «Новус», «Метро», «Фора» и «АТБ» держат цены в одном диапазоне — от 79,29 грн до 79,90 грн за десяток. Самыми дорогими оказались яйца в МегаМаркете, где за упаковку придется отдать 85 гривен.

Реклама

Сравнение стоимости яиц в магазинах:

Сильпо — 65,91 грн

Варус — 66,50 грн

Ашан — 73,90 грн

Новус — 79,29 грн

Метро — 79,50 грн

Фора — 79,50 грн

АТБ — 79,90 грн

МегаМаркет — 85,00 грн

Эксперты отмечают, что на колебания цен повлияли не только праздничные потребности населения, но и всеобщие инфляционные процессы в стране. Несмотря на то, что в некоторых магазинах можно найти предложения ниже 70 гривен, общая тенденция указывает на стабилизацию цен на достаточно высоком уровне.

Напомним, украинские фермеры начали повышать цены на белокочанную капусту из-за сокращения предложения на рынке и роста спроса.

По данным аналитиков EastFruit, с начала недели аграрии постепенно поднимают цены на урожай прошлого года, объясняя это сезонным исчерпанием запасов в хранилищах.

Реклама

Пока белокочанная капуста в Украине продается в пределах 4–10 грн за килограмм, что в среднем примерно на 25% дороже, чем в конце прошлой недели.

Также, украинские потребители фиксируют дальнейшее удорожание овощей, в том числе тепличных помидоров. Основная причина — ограниченное предложение на внутреннем рынке, а также повышение стоимости продукции в Турции — ключевому поставщику.

В настоящее время тепличные помидоры продаются в среднем по 160–180 грн за килограмм, хотя местами цены достигают 200–250 грн. Это также примерно на 77% дороже, чем в этот же период в прошлом году.

В то же время, эксперты прогнозируют, что во второй половине апреля рост цен может замедлиться из-за увеличения предложения от украинских тепличных хозяйств.