Цены на землю в Украине растут: прогноз на конец 2026 года

Земля бьет ценовые рекорды / © Associated Press

Несмотря на полномасштабную войну, сельскохозяйственные земли в Украине стабильно дорожают.

Об этом пишет «24 Канал» со ссылкой на эксперта Института аграрной экономики Игоря Юрченко.

По словам эксперта, динамика рынка с момента начала его работы в Украине в июле 2021 года восходящая и устойчивая, о чем свидетельствует рост средней цены за гектар почти в 1,57 раза. Он приводит следующие показатели: цена за гектар увеличилась с 31 959 гривен во втором полугодии 2021 года до 50 054 по итогам 2025 года.

По прогнозу эксперта, на конец 2026 года цена сельскохозяйственных земель может составить 54-62 тысячи гривен за гектар, то есть возрасти на 8-18% относительно средней цены 2025 года.

Нижний предел диапазона – 54 тысячи гривен – может реализоваться в сценарии ухудшения ситуации безопасности, резкого сокращения количества сделок или остановки активности крупных компаний;

Верхний предел — 62 тысячи гривен — возможен при сохранении текущего темпа и дальнейшем росте доли агрохолдингов у рынка, которые системно покупают землю дороже, чем физлица.

Как отмечает эксперт, появление юридических лиц как покупателей обусловило структурный сдвиг на рынке, поскольку они предлагают ценовую премию в 38-40%. Это подтягивает среднюю цену и формирует новый ориентир для всего рынка.

Ранее сообщалось, что рынок сельскохозяйственных земель в Украине пересек отметку в миллион гектаров и продемонстрировал резкое удорожание. Средняя стоимость гектара с момента открытия рынка выросла на 96% и к началу 2026 года достигла 64 631 грн (1 501 доллар).

