Цены неизбежно взлетят: экономист объяснил, что на самом деле ждет украинцев в супермаркетах

Экономист предупредил о подорожании товаров из-за стоимости логистики / © Unsplash

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В ближайшее время в Украине ожидается рост стоимости товаров на 10–15% из-за существенного удорожания логистических услуг. Транспортные расходы могут увеличиться на 30-40%, что гарантированно повлияет на конечную цену продукции на полках магазинов.

Об этом предупредил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ в эфире "Новости.LIVE".

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Причины удорожания и ситуация с дефицитом

По расчетам специалиста, если доля логистики в себестоимости продукции составляет значительную часть, конечные цены потребителям обязательно подскочат на 10–15%. Именно этот люфт роста стоимости является неизбежным сценарием для отечественного рынка в условиях децентрализации транспортных коридоров.

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"Дефицит товаров будет эпизодическим, ситуативным, голода не будет", - подчеркнул Алексей Кущ во время своего телевизионного интервью. Эксперт пояснил, что рынок быстро адаптируется, поэтому компании будут постоянно находить новые пути для бесперебойной поставки необходимой продукции.

Аналитик успокаивает украинцев, что базовые товары будут регулярно появляться в продаже, ведь бизнес оперативно переформатирует свои традиционные цепочки. Любые перебои будут носить исключительно временный характер и никоим образом не приведут к продовольственному кризису в государстве.

Советы для покупателей по запасам продуктов

Финансовый эксперт категорически не советует покупателям паниковать и массово скупать еду в больших объемах из-за предстоящего удорожания. По его словам, попытка сделать огромные домашние запасы ради экономии нескольких десятков гривен не имеет рационального смысла.

«Если сейчас эти сумки с мукой нести домой, чтобы сэкономить 10–15 гривен в будущем, или 20 гривен, это ваш личный выбор», — резюмировал Алексей Кущ. Он добавил, что подобные масштабные закупки целесообразны разве что для тех семей, которые профессионально занимаются выпечкой или имеют собственный бизнес.

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Напомним, в последнее время Россия прицельно атакует украинские продуктовые склады. Повреждение складских помещений сказалось на поставках крупных сетей супермаркетов, однако продовольственного дефицита в Украине нет.

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