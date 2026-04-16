Цены резко пошли вверх: в Украине подорожал популярный продукт

Белокочанная капуста / © pexels.com

Реклама

Украинские фермеры начали стремительно повышать цены на белокочанную капусту из-за сокращения предложения на рынке. Спрос на овощ растет, а запасы на складах исчерпываются.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

С начала этой недели украинские аграрии начали постепенно поднимать цены на белокочанную капусту прошлогоднего урожая. Такую тенденцию они объясняют сезонным уменьшением предложения на рынке на фоне активного спроса.

Реклама

Сейчас прошлогодняя белокочанная капуста продается в Украине по цене 4 — 10 грн/кг, что в среднем примерно на 25% больше, чем в конце предыдущей рабочей недели.

К слову, война на Ближнем Востоке из-за более дорогих энергоносителей может добавить 1,5 — 2,8% к украинской инфляции, однако НБУ стремится вернуть ее до 5% за три года. Глава Нацбанка Андрей Пышный также предупредил, что российские атаки на энергетику и длительная война тормозят экономику, а еще усиливают риск ассимиляции 6 млн украинских мигрантов за рубежом.

Несмотря на рост, цены на овощ остаются на 85% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Участники рынка предполагают, что подорожание может продолжаться и в дальнейшем, ведь запасы продукции урожая 2025 года в хозяйствах стремительно уменьшаются.