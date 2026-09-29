Цены уже выросли: в Украине прогнозируют дефицит популярного овоща

Дефицит лука в Украине / © unsplash.com

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Весной в Украине может возникнуть дефицит лука, что приведет к значительному росту цен на этот овощ. В этом сезоне аграрии сократили площади под этой культурой, а урожайность заметно снизилась.

Об этом в своей колонке для AgroTimes рассказал международный консультант по хранению плодоовощной продукции Павел Булгаков.

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В этом году ситуация на рынке лука существенно отличается от прошлогодней. После рекордного урожая часть аграриев сократила площади под этой культурой, а некоторые крупные хозяйства вообще решили не выращивать её. Среди них есть предприятия, которые ещё в прошлом сезоне хранили около 17 тыс. тонн лука. Новых производителей, которые могли бы компенсировать это сокращение, появилось немного.

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Ситуацию усугубило снижение урожайности. Если в прошлом году урожай лука был рекордным, то в этом сезоне средняя урожайность сократилась примерно на 20–30 т/га. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: южные регионы столкнулись с пыльными бурями, а центральные и западные области — с обратными заморозками и продолжительными ливнями.

Цены уже заметно отличаются от прошлогодних. Во время сбора урожая в прошлом году килограмм лука стоил всего 2–2,5 грн, тогда как в этом сезоне предложений дешевле 10 грн/кг уже нет. На юге цена поднималась до 14 грн/кг, а на западе оптовая стоимость доходила до 18–20 грн/кг. Сейчас на рынке наблюдается временное снижение цен, поскольку фермеры продают свежесобранный урожай прямо с поля.

Кроме того, на рынок влияют проблемы с хранением продукции из-за систематических российских атак на складские помещения. Еще одним фактором является рост экспорта. Украинские производители уже активно поставляют лук, картофель и другие овощи в Молдову, Румынию и Болгарию.

Цены в Украине — последние новости

Напомним, ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что из-за изменений в логистических цепочках и дополнительных расходов бизнеса стоимость базовой корзины продуктов в Украине может вырастипримерно на 3%.

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В то же время руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка считает, что до конца осени в Украине ожидается разнонаправленная динамика цен на продукты. Больше всего могут подорожать тепличные овощи и молочные продукты, а наиболее чувствительными к валютным колебаниям являются товары, которые Украина практически не производит или производит в недостаточных объемах.

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