Цены в октябре резко выросли: что насколько подорожало для украинцев

В октябре 2025 года базовая инфляция в Украине составила 0,6% (за год — 10,2%), в то время как общая инфляция достигла 0,9% за месяц и 10,9% в годовом исчислении.

Об этом сообщили в Госстате.

Хотя наибольшее влияние на инфляцию оказали продукты питания (+1,6%), в частности, яйца (+11%) и овощи (+10,4%), транспортные расходы также несколько выросли.

Госстат обнародовал данные об инфляции в октябре. / © uc.od.ua

В сфере транспорта: цены выросли всего на 0,1%. Причиной стало удорожание проезда в автодорожном пассажирском транспорте (+0,6%). В то же время, цены на проезд в железнодорожном пассажирском транспорте снизились на 5%.

Напомним, в ближайшие месяцы цены на хлеб будут постепенно расти. Однако эксперты не видят смысла делать запасы, ведь этот продукт скоропортящийся.

В Украине в октябре курс доллара начал активно расти. По всей вероятности, в ноябре американская валюта продолжит дорожать. В этот месяц валютный рынок может оставаться напряженным.