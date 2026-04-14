Цены в Украине подскочат еще выше: Пышный раскрыл тревожный сценарий

Инфляция в Украине 2026 / © ТСН.ua

Война на Ближнем Востоке угрожает стабильности украинских цен из-за подорожания энергоносителей. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прогнозирует дополнительный рост инфляции на 1,5 — 2,8 процентного пункта.

Об этом сообщило Reuters.

Пышный подчеркнул, что НБУ не будет отступать от своей цели — снизить уровень инфляции до 5% в течение трех лет, задействовав для этого весь имеющийся инструментарий.

«Мы стараемся идти по лезвию ножа», — сказал глава финучреждения, отметив, что рост цен в Украине уже ощутим.

Комментируя возможный пересмотр экономических прогнозов из-за войны, он отметил, что на следующей неделе состоятся заседания, на которых проанализируют полное влияние ситуации на экономику Украины. При этом вторичные последствия, в частности изменения в стоимости удобрений, по словам Пышного, могут быть «достаточно значительными».

Глава НБУ также входит в состав украинской делегации, которая участвует в весенних встречах МВФ и Всемирного банка, стремясь сохранить вопрос войны России против Украины среди ключевых тем международной повестки дня, несмотря на обострение на Ближнем Востоке.

Пышный приветствовал результаты выборов в Венгрии, после которых премьер Виктор Орбан покидает пост, и выразил надежду, что это позволит разблокировать задержанное финансирование ЕС для Украины объемом 90 млрд евро.

Кроме того, глава Нацбанка сообщил о запланированных встречах: 15 апреля — с министром финансов США Скоттом Бессентом и другими высокопоставленными чиновниками, 16 апреля — с членами Конгресса США, а 17 апреля — с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом.

В то же время, по словам Пышного, массированные российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, вероятно, будут сдерживать экономическое восстановление и способствовать росту миграционных потоков.

Хотя правительство рассчитывает, что после завершения боевых действий миграционный баланс станет положительным, глава НБУ предостерег: длительная война может осложнить возвращение части из примерно 6 млн украинцев, которые сейчас находятся за рубежом.

«Чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что украинцы за рубежом ассимилируются», — подытожил он.

Рост цен в Украине в 2026 году — что известно

Напомним, в марте Пышный предупредил, что в ближайшие месяцы инфляция в Украине может превысить прогнозы из-за роста цен на энергоресурсы в результате войны на Ближнем Востоке. В феврале показатель вырос до 7,6% из-за более дорогого топлива и продуктов, что ухудшило ожидания населения. Однако в НБУ надеются на стабилизацию благодаря улучшению ситуации в энергосекторе и мерам по поддержке гривны.

По данным Госстата, в марте потребительские цены в Украине выросли на 1,7%, а годовая инфляция ускорилась до 7,9%. Больше всего подорожали топливо и масла (+13,2%), одежда и обувь (+12%), железнодорожные билеты (+8,2%) и яйца (+7,7%). В целом расходы на транспорт увеличились на 6,4% из-за топлива и более дорогого проезда. Умеренно выросла стоимость связи, алкоголя, табака и большинства продуктов питания, тогда как незначительное удешевление зафиксировано только на сахар, макароны, масло и некоторые виды мяса.