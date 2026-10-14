Цены в Украине снова будут расти: что больше всего ударит по кошелькам

Продукты

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В Украине ожидается очередной рост потребительских цен. Продуктовая корзина может подорожать минимум на 10%, а стоимость медикаментов вырастет еще более существенно из-за девальвации гривны, проблем с производством и подорожания горючего.

Об этом рассказал экономист, бывший советник президента Олег Устенко для «Новини.LIVE».

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Как цены на горючее скажутся на стоимости питания

По словам эксперта, из-за дорогостоящего топлива растут цены на товары, ведь расходы на доставку заложены в каждый из них.

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«Топливо является частью любой себестоимости, любой продукции. И неважно, идет ли там речь о картофеле. Картошку тоже каким-то образом нужно довезти до рынка или до супермаркета», — объяснил Олег Устенко.

По его словам, из-за дорогостоящего топлива продукты подорожают как минимум на 10%. Стремительно будут расти и цены на импортные товары, однако часть из них людям придется заменить более дешевыми и менее качественными аналогами.

Подорожание медикаментов и риски для фармацевтики

Самой сложной экономист считает ситуацию с лекарствами. Поскольку часть украинских производителей не может полноценно работать или хранить продукцию, стране придется покупать больше иностранных препаратов.

«На фоне девальвации гривны соответственно цена на фармпродукцию будет увеличиваться. Это же серьезная проблема для выживания населения. Поэтому государство при ограниченном ресурсе должно действовать немедленно», — подчеркнул Олег Устенко.

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Экономист подчеркнул, что за неимением средств в бюджете государство должно помогать только наименее защищенным людям. В первую очередь речь идет о переселенцах, пенсионерах с минимальными выплатами, одиноких матерях и людях с инвалидностью.

Цены в Украине — последние новости

Напомним, 14 октября на украинских АЗС подорожали некоторые виды дизеля и автогаз. В то же время цены на бензин в большинстве сетей остаются без изменений.

Раньше мы писали, что перед новым отопительным сезоном украинцы активно запасаются дровами. Из-за атак на энергетику и угрозы длительных отключений света владельцы частных домов ищут альтернативные способы обогрева. Впрочем, цены на дрова сильно разнятся в зависимости от породы дерева, региона и продавца.

Также в Национальном банке Украины ответили на опасения по поводу возможного взлета курса доллара до отметки 50 гривен и объяснили, какой валютной политики будет придерживаться регулятор.

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