Цены в Украине вырастут еще больше: в НБУ обновили прогноз

НБУ / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

Несмотря на определенные положительные факторы внутри Украины, внешние риски заставляют Нацбанк готовиться к более высоким темпам роста цен, чем ожидалось ранее. Война на Ближнем Востоке и ситуация на рынке энергоресурсов уже начали оказывать непосредственное влияние на стабильность украинской экономики.

Об этом рассказал заместитель председателя Нацбанка Владимир Лепушинский для «РБК-Украина».

Главным триггером для пересмотра прогнозов стал конфликт на Ближнем Востоке. Именно этот внешний фактор привел к существенному удорожанию нефти и газа на мировых рынках, что автоматически «прилетело» на внутренний рынок Украины.

«Траектория роста цен в Украине в ближайшие месяцы с высокой вероятностью будет выше, чем предполагалось в январском прогнозе. Основной причиной такого пересмотра ожиданий стала война на Ближнем Востоке», — отметил Лепушинский.

Чиновник подчеркнул, что дорогие энергоресурсы уже начали отражаться на стоимости товаров и услуг внутри нашей страны.

В то же время в регуляторе видят и сдерживающие факторы. В частности, определенный оптимизм вселяет обстановку в украинском энергосекторе. Улучшение дел в этой области должно частично ограничить ценовое давление на экономику и не дать инфляции выйти из-под контроля.

Однако окончательный сценарий развития событий остается неизвестным. «Пока сложно определить окончательный сценарий развития событий, поскольку Нацбанку нужно больше информации для пересмотра прогнозов», — подчеркивают в регуляторе.

Как НБУ будет спасать гривну

Чтобы успокоить инфляционные ожидания и не допустить паники, Нацбанк планирует действовать решительно. Главными инструментами остаются устойчивость валютного рынка и привлекательность гривневых депозитов.

По словам Лепушинского, регулятор и дальше будет обеспечивать такие условия, чтобы украинцам было выгодно держать средства в национальной валюте. Это должно стать предохранителем против чрезмерного спроса на валюту и дополнительного давления на цены.

Специалисты НБУ собирают данные с международных рынков, чтобы понять, насколько существенно придется корректировать цифры в будущих отчетах.

Рост цен в Украине — последние новости:

Напомним, в 2026 году стоимость пасхальной корзины для семьи из четырех человек выросла примерно на 14% и составляет около 1 903 грн.

Удорожание связывают с последствиями войны, ростом цен на энергоносители, проблемами логистики и снижением покупательной способности населения. Больше всего выросли цены на мясо, молочные продукты, овощи и составляющие для выпечки кулича, в том числе яйца, молоко и муку.

Базовый набор продуктов — кулич, яйца, мясные изделия, сыр, масло и другие традиционные составляющие — существенно подорожал по сравнению с прошлым годом. В то же время единственным подешевевшим продуктом стал сахар.

Эксперты отмечают, что из-за роста цен украинцы вынуждены экономить сокращать набор продуктов или отказываться от более дорогих позиций.

Также на украинском рынке овощей и фруктов наблюдается разнонаправленная динамика цен.

В частности, из-за увеличения предложения дешевеют морковь, свекла и картофель. В то же время, дорожают тепличные овощи — огурцы, помидоры и сладкий перец, а также репчатый лук.

В сегменте капусты цены меняются неравномерно: часть позиций дорожает, другая дешевеет. Значительно снизилась стоимость редиса из-за избытка на рынке, тогда как зелень преимущественно подорожала.

Среди фруктов зафиксировано удешевление яблок, груш и земляники, мандарины выросли в цене.