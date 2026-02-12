Цены в Украине выросли: что подорожало и на сколько

Продукты дорожают / © Getty Images

В январе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Поэтому в годовом исчислении по сравнению с январем 2025 года инфляция составила 7,4%.

Государственная служба статистики Украины сообщила об этом.

Основным фактором роста осталось удорожание продуктов питания — цены на них за год увеличились на 9,7%.

Больше всего за год прибавили в цене яйца — на 33%, хотя в январе они подешевели на 7,7%.

Существенно выросли цены на мясо и мясопродукты — на 18,5%, на рыбу и рыбные продукты — на 17,6%, фрукты — на 16,9%, а подсолнечное масло — на 15,2%.

В то же время, овощи подешевели на 23,7%, а сахар — на 10,3%. Остальные категории продуктов питания прибавили в цене от 2,8% до 11,9%.

По другим товарам и услугам, статистика свидетельствует о снижении цен на одежду и обувь — на 5,4% в год, а также на услуги отдыха и культуры — на 0,3%. В то же время, подорожали образовательные услуги — на 14,3%, рестораны и гостиницы — на 13,1%, связь — на 7,1%, здравоохранение — на 4,7%, а транспорт — на 5,9%.

Коммунальные тарифы остались стабильными из-за моратория — газ и отопление не выросли, как и электроэнергия для бытовых потребителей. В то же время, подорожали услуги по управлению многоквартирными домами — на 11,4%, содержание и ремонт жилья — на 3,1%, а вывоз мусора — на 3,5%.

Напомним, что ранее в продуктовом сегменте больше выросли цены на овощи, в частности свеклу, огурцы, перец и пекинскую капусту, а среди фруктов — яблоки, мандарины, хурму, гранат и киви.

Также было отмечено, что дорожает хлеб. Пекари объяснили, на сколько поднимут цены в феврале и какие прогнозы на год.